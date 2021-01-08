Latifi, "Twitch Dörtlüsü'nün" dışında kalmak istemiyor

George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc ve Alex Albon'dan oluşan grup 2020'deki pandemi sebepli gecikmeler sırasında Twitch'te oldukça aktiflerdi.

Orijinal yayıncılardan biri olan Latifi, 'Twitch Quartet (Twitch Dörlüsü)' olarak bilinen gruba, kendisinin de bu gruba eklenmesini ve 'Twitch Quintet (Twitch Beşlisi)' olarak yayınlara devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Russell'la yeni yıl kararlarını tartışırken Latifi "Twitch Dörtlüsü'nü feshetmek için burada bir şey başlatmanız gerek çünkü bunun bir parçası olmadığım için kalbim kırılmıştı." diyerek takıldı ve şöyle devam etti: "Twitch Beşlisi olmalıydı, ben Twitch'teki orijinallerden biriydim."

"Ve diğer tüm yarış pilotlarına rağmen ben dahil edilmedim. Bu yüzden Twitch Dörtlüsü'nü kim bulduysa, bir sözümüz olmalı."

"Dolayısıyla (Russell'a bakıp) bir üye olarak, bunu Twitch Beşlisi yapmalıyız."

Latifi’nin talebine cevap veren Russell: “Twitch Beşlisi aynı şeye sahip değil."

"Bunu aklımda tutacağım. Söz vermiyorum, başkana güzelce söyleyerek ne yapabileceğime bakacağım. "

Öte yandan Russell, 2021 yılında Haas ile Alfa Romeo'ya daha da yaklaşabilmelerini ümit ediyor.

Motorsport.com'a konuşan Russell, “Önümüzdeki yıl Haas'ı yenebileceğimize eminim. Alfa Romeo'yla eşit düzeyde olacağımızı düşünüyorum ancak kaydettiğimiz ilerleme göz önüne alındığında bu takımı da geçebileceğimizi düşünmek istiyorum."

“Önümüzdeki yıl puan kazanmak istiyoruz. Kurallar aynı kalacağı için birdenbire orta sahadaki mücadeleye dahil olamayacağız ama kesinlikle Haas ve Alfa Romeo'yu yenmeyi hedeflememiz gerekecek." dedi.