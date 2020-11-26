Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Türkiye'de zor zamanlar geçiren Williams takımı ve takımın pilotu Latifi'ye bu hafta sonuna temiz bir sayfa açarak formunun zirvesinde girmenin önemi sorulduğunda: "Kesinlikle önemli. Bence her hafta sonuna güçlü geçirme isteğiyle başlıyorsunuz."

Latifi: "Tabii ki bir sürücü olarak zor bir hafta sonu ya da seans geçirdiğinizde diğerine daha güçlü bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz."

"Türkiye kesinlikle herkes için özgün bir hafta sonu oldu. Galiba herkes lastikleri ısıtmada zorluk çekti. En çok da bizim takımız ve özellikle ben."

"Muhtemelen bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Eğer olur da karşılaşırsak performansımızı arttırmak için neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda dersimizi çıkardık; şimdi onu geride bırakmalıyız ama unutmadan, sadece öğrenmemiz gerekenleri öğrenerek ve önümüzdeki yepyeni hafta sonuna odaklanarak."

Türkiye'deki çılgın yarışa kaçırılmış bir fırsat olarak bakıp bakmadığı sorulduğunda 63 numaralı Williams sürücüsü George Russell: "Genelde evet ama Türkiye normal bir hafta sonu değildi. Sürücüler olarak en hızlı, en fiziksel araçları isteriz; sürmesi zor araçlar, ki sürücüler olarak yeteneklerimizi gösterebilelim."

Russell: "Fakat ne yazık ki Türkiye’de seyirciler koltuklarında otururken inanılmaz bir yarış seyretmesine rağmen herhangi bir pilot aynı deneyimi yaşayamadı."

"Lastikler domine ediyordu ve eğer lastikleri çalıştırabilseydiniz uçuyordunuz; Cumartesi günü Lance’te bunu gördük, Max da tüm hafta sonu boyunca çok hızlıydı. Lewis de Cumartesi zorlandı ama Pazar günü işler tam tersine döndü. Yani çok aldatıcı koşullardı."

"Biz de sürmek için aldatıcı ve zorlayıcı koşullar istiyoruz ama bu, tamamen farklı bir seviyeydi ve hayatım boyunca böyle bir şeyi hiç ama hiç deneyimlememiştim."

"Bir parçam bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu söylüyor ama her takım, her sürücü için bir loto gibiydi, böyle zamanlarda ne yapabilirsiniz ki?"

Yüksek yol tutuşlu Bahreyn pistini ve önündeki hafta sonunu değerlendirmesi istendiğinde İngiliz pilot: "Sürmesi bir hayli zevkli olan bir pist. Sezonun ilk gece yarışı ve sıralaması, ilginç olacak; ve farklı zorluklarla yüzleşeceğiz."

"Tabii ki bu hafta sonu herhangi bir lastik sorunuyla karşılaşmayı beklemiyoruz, ki bu iyi bir şey."

"Yine benzer bir durumda, Haas ve Alfa Romeo’larla savaş içinde olacağız fakat her şeyimizi toparlayıp Q2’ye kalabilirsek ve iyi bir kalkış gerçekleştirebilirsek Pazar günü neler yapabileceğimizi göreceğiz."