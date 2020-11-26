Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
29 Kas
FP1:
19 Saat
:
25 Dakika
:
36 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
14 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

paylaşım
yorumlar
Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi
Ekleyen:

Olaylı geçen ve 9 yıldır hasretle beklediğimiz Türkiye GP'si sonrası Bahreyn GP'sine hazırlanan Williams sürücüleri 7 tepeli şehirde geçen yarıştan edindikleri tecrübelerinden farklı şekillerde faydalanacak gibi duruyor.

Türkiye'de zor zamanlar geçiren Williams takımı ve takımın pilotu Latifi'ye bu hafta sonuna temiz bir sayfa açarak formunun zirvesinde girmenin önemi sorulduğunda: "Kesinlikle önemli. Bence her hafta sonuna güçlü geçirme isteğiyle başlıyorsunuz."

Latifi: "Tabii ki bir sürücü olarak zor bir hafta sonu ya da seans geçirdiğinizde diğerine daha güçlü bir şekilde ilerlemek istiyorsunuz."

"Türkiye kesinlikle herkes için özgün bir hafta sonu oldu. Galiba herkes lastikleri ısıtmada zorluk çekti. En çok da bizim takımız ve özellikle ben."

"Muhtemelen bir daha böyle bir durumla karşılaşmayız. Eğer olur da karşılaşırsak performansımızı arttırmak için neleri değiştirmemiz gerektiği konusunda dersimizi çıkardık; şimdi onu geride bırakmalıyız ama unutmadan, sadece öğrenmemiz gerekenleri öğrenerek ve önümüzdeki yepyeni hafta sonuna odaklanarak."

Türkiye'deki çılgın yarışa kaçırılmış bir fırsat olarak bakıp bakmadığı sorulduğunda 63 numaralı Williams sürücüsü George Russell: "Genelde evet ama Türkiye normal bir hafta sonu değildi. Sürücüler olarak en hızlı, en fiziksel araçları isteriz; sürmesi zor araçlar, ki sürücüler olarak yeteneklerimizi gösterebilelim."

Russell: "Fakat ne yazık ki Türkiye’de seyirciler koltuklarında otururken inanılmaz bir yarış seyretmesine rağmen herhangi bir pilot aynı deneyimi yaşayamadı."

"Lastikler domine ediyordu ve eğer lastikleri çalıştırabilseydiniz uçuyordunuz; Cumartesi günü Lance’te bunu gördük, Max da tüm hafta sonu boyunca çok hızlıydı. Lewis de Cumartesi zorlandı ama Pazar günü işler tam tersine döndü. Yani çok aldatıcı koşullardı."

"Biz de sürmek için aldatıcı ve zorlayıcı koşullar istiyoruz ama bu, tamamen farklı bir seviyeydi ve hayatım boyunca böyle bir şeyi hiç ama hiç deneyimlememiştim."

"Bir parçam bunun kaçırılmış bir fırsat olduğunu söylüyor ama her takım, her sürücü için bir loto gibiydi, böyle zamanlarda ne yapabilirsiniz ki?"

Yüksek yol tutuşlu Bahreyn pistini ve önündeki hafta sonunu değerlendirmesi istendiğinde İngiliz pilot: "Sürmesi bir hayli zevkli olan bir pist. Sezonun ilk gece yarışı ve sıralaması, ilginç olacak; ve farklı zorluklarla yüzleşeceğiz."

"Tabii ki bu hafta sonu herhangi bir lastik sorunuyla karşılaşmayı beklemiyoruz, ki bu iyi bir şey."

"Yine benzer bir durumda, Haas ve Alfa Romeo’larla savaş içinde olacağız fakat her şeyimizi toparlayıp Q2’ye kalabilirsek ve iyi bir kalkış gerçekleştirebilirsek Pazar günü neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Önceki haber

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Sonraki haber

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"
MotoGP MotoGP / Son dakika

Honda: "Marquez'in iyileşme süreci beklendiği kadar hızlı gitmiyor"

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Altın Tapir Ödülü'nü Charles Leclerc aldı

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, F1 yoluyla maskeleme iddialarını yanıtladı

Son Haberler

Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
F1 Formula 1 / Son dakika

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Abiteboul artık mesajlarıma yanıt vermiyor!"

5s
2
Formula 1

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

1s
3
Formula 1

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

1s
4
Formula 1

Sizin Köşeniz: Koltuksuz istikrar

3s
5
Formula 1

Vettel: "Mercedes'ten teklif alırsam tabii ki 'hayır' demem"

1g

Son Haberler

Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"
F1

Latifi: "2021'de Williams'tan büyük bir adım beklememek gerekiyor"

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak
F1

F1 ve MotoGP pistlerinde uyarı ışık panelleri zorunlu olacak

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi
F1

Latifi Türkiye'den ders çıkarırken Russell halen koşullardan şikayetçi

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar
F1

Sürücüler dördüncü viraj konusunda uyarıldılar

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"
F1

Steiner: "Haas kapanmak üzereydi"

Son Videolar

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
6dk

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu 03:52
Formula 1
17 Kas 2020

Abdullah Çelik, TRT World'e konuk oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.