Latifi: "Taraftarsız yarışlar çok farklı olacak"

Nicholas Latifi, ilk yarışların iptal edilmesinin ardından Toronto'daki kendi evinde antrenman çalışmaları yaparken, bol bol simülatörde vakit geçirdi.

Bu yıl ilk kez F1'de yarışacak olan Latifi, F1'in düzenlediği tüm sanal yarışlarda yer alan isimlerden bir tanesiydi.

Şimdi sezonun yeniden başlamasına yaklaşık 1 ay kalırken, Latifi yeniden Williams fabrikasında çalışmaya hazırlanıyor.

Kanadalı pilot, özellikle ilk yarışların seyircisiz yapılacak olmasının tamamen farklı bir durum olacağını da söyledi.

Latifi, “Hâlâ simülatörde vakit geçiriyorum ama koronavirüs krizinin başlangıcında olduğu kadar fazla değil."

“Burada, Toronto'da yarış pistleri yavaş yavaş açılıyor, bu yüzden yeniden gerçek bir yarış aracını hissetmek güzel olacak."

“Ayrıca yakında Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyorum. Williams fabrikasındaki çalışmaların devam etmesi planlanıyor ve olabildiğince çabuk orada olmak istiyorum."

"Sezon başlangıcı farklı olacak. Çünkü taraftarlar olmayacak. Bu tamamen tuhaf bir atmosfer yaratacak. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. ”

“Yarışların yapılacağı ihtimali yavaş yavaş ufukta belirmeye başladı ve gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.