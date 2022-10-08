Latifi, ikinci antrenmandaki yanlış yola girme hatasını açıkladı
Nicholas Latifi, cuma antrenmanında Suzuka Formula 1 pistinin yanlış kısmına dönerek yaptığı hataya güldüğünü, ancak telsiz mesajı gecikmesinin olanları çarpıttığını söyledi.
Latifi, bu hafta sonu Suzuka'da ilk kez yarışıyor. Williams pilotu ikinci antrenmanda son şikan için çok erken döndüğü için biraz sorun yaşadı.
Latifi, çok erken döndüğünden pistin Suzuka'nın batı pisti yerleşimi için kullanılan; Casio Üçgeni'nden hemen önce dönülen ve pisti Dunlop'a bağlayan yanlış kısmına döndü.
Piste yeniden katılmadan önce hızla aracı durduran Latifi, ekibine radyoda şunları söyledi: “Orada ne olduğundan emin değilim. Araç gerçekten garip, her neyse, ben iyiyim."
Autosport tarafından olayda ne olduğu sorulduğunda, Latifi bunun kendi hatası olduğunu kabul etti. Ancak radyo mesajının yayınlanmasındaki gecikmenin, olayın gerçekte olduğundan daha kötü görünmesine neden olduğunu söyledi.
Latifi, “Tamamen benim hatamdı. Ama yarış mühendisim sürekli bana telsizden mesaj gönderiyordu. Bir tur daha atmayı planlıyorduk ama sonra ani bir kararla pite çağrıldım. Bu yüzden direksiyonda bir ayarı değiştiriyordum, daha sonra doğru olmayan virajı gördüm."
"Bunu anında fark edemedim, o yüzden keskin bir dönüş oldu ve araç savruldu; daha sonra düz gitmeye devam etti."
Nicholas Latifi, Williams FW44
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
"Radyo telsizine bu tepkiyi verdikten sonra neler olduğunu anladım. Tamamen benim hatamdı, telsiz mesajı da gecikmiş bir şekilde ekrana verildi." dedi.
Latifi, cumartesi günkü sıralama turlarında sonuncu oldu, ancak Q2'ye geçmekten yalnızca 0.2 saniye uzaktı. O yüzden sıralama turlarının gidişatından memnun olduğunu söyledi.
Latifi, "Üçüncü antrenman seansından sıralama turlarına kadar kaydettiğim gelişmeden memnunum çünkü burası, kuru zeminde hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek için kolay bir pist değil."
"Aracın temposu pek iyi görünmüyor, özellikle de yüksek hızlı virajlarda. Ancak düzlüklerde oldukça hızlıyız. Bu yüzden yarın bazı araçların arasına girmeyi başarırsak, bu ilginç olabilir." dedi.
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