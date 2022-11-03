Latifi: "Spora bir yıl ara verebilirim"
Nicholas Latifi, eğer kendisi için doğru seçeneği bulamazsa, gelecek yıl motor sporlarına bir ara verebileceğini söyledi.
Nicholas Latifi, 2022 sezonunun ardından Williams'tan ayrılacak ve sezon sonunda boşa çıkacak. Gelecek yıl F1'de kalma ihtimali olmayan Latifi'nin Amerikan yarışlarına geçebileceği konuşuluyor.
Bazıları IndyCar seçeneğini ortaya atarken, bazıları Avrupa yarışlarında kalmak isteyeceğini söylüyor.
Perşembe günkü bası toplantısında konuşan Latifi, şu anda gelecek yıl nerede yarışmak istediğine karar vermediğini dile getirdi.
Latifi, eğer istediği teklifi alamazsa, 2024'te daha iyi bir konuk bulabilmek adına gelecek yıl yarışlara ara verebileceğini dile getirdi.
Gelecek yıl için IndyCar'a geçeceği yönündeki haberlerle ilgili ne söylemek istediği sorusuna Latifi, "Geçen hafta Austin'de de söylediğim gibi, bunların hepsi sadece birer söylenti."
"Geleceğim hakkında henüz hiçbir karar almadım. Tabii ki seçeneklere bakıyorum ve IndyCar kesinlikle düşündüğüm bir seri fakat henüz hiçbir şeye karar vermedim."
"Bence doğru seride doğru fırsat olursa kabule edeceğim fakat şu anda doğru serinin ne olduğunu söyleyemem çünkü henüz kararımı vermedim."
"Masanın üzerinde gelecek yıl için doğru olduğunu düşündüğüm bir seçenek yoksa, bir sonraki yıl daha iyi çözümler bulmak adına yarışlara bir yıl ara vermeyi de göz ardı etmiyorum." cevabını verdi.
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