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Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor"

Williams pilotu Nicholas Latifi, sezonun ilk iki yarışında elde edilen sonuçların kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor"
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Nicholas Latifi için 2022 sezonu pek de iyi başlamadı. Bahreyn yarışında, gridin en yavaş isimlerinden birisi olan Kanadalı sürücü, Cidde'de hem sıralama turlarında hem de yarışta kaza yaptı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpan Latifi, neler olduğunu anlayamadığını belirtmişti.

Pazar günkü yarışta da yine tuhaf bir kaza yaparak yarışa veda etti. Hafta sonunu iki kazayla kapatan Latifi, sonuçlardan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Latifi, “Elbette hayal kırıklığına uğradım."

"Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ve böyle sonuçlar almayı beklemiyorduk. Araçta yere basma gücü yok, denge harika olmaktan çok uzak. Bu yüzden de sorunlar yaşıyorum."

"Yarışta aracı vurduğumda, o viraja tüm hafta sonu olanla aynı çizgiyi kullanmıştım. Bu yüzden olay benim için beklenmedikti."

"FW44'ün arkası çok öngörülemez davranıyor ve denge sorunları var. Bunlar şu anda araçla ilgili temel sonuçlarımız. Öte yandan benim bir sürücü olarak ana görevim, sahip olduğum şeylerden en iyi şekilde yararlanmak."

"Hafta sonu iki kez duvara çarptım, şu anki seviyeme göre kendimden beklediğim şey bu değil. Benim için zor şeyler fakat yaşananları unutup önüme bakmam gerekiyor. Hafta sonu meydana gelen tüm hasarlar için takımdan özür dilerim."

"Yarış dışı kalırken kimseyle savaşmıyordum ama aracı kontrol etmek hâlâ çok zordu."

"Yine de elimdekilerden en iyi şekilde faydalanmam ve gelişebilmek için ne yapmam gerektiğine bakmam gerekiyor." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, crashes out of the race

Nicholas Latifi, Williams FW44, crashes out of the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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