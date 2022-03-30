Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor"

Latifi, “Elbette hayal kırıklığına uğradım."

"Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ve böyle sonuçlar almayı beklemiyorduk. Araçta yere basma gücü yok, denge harika olmaktan çok uzak. Bu yüzden de sorunlar yaşıyorum."

"Yarışta aracı vurduğumda, o viraja tüm hafta sonu olanla aynı çizgiyi kullanmıştım. Bu yüzden olay benim için beklenmedikti."

"FW44'ün arkası çok öngörülemez davranıyor ve denge sorunları var. Bunlar şu anda araçla ilgili temel sonuçlarımız. Öte yandan benim bir sürücü olarak ana görevim, sahip olduğum şeylerden en iyi şekilde yararlanmak."

"Hafta sonu iki kez duvara çarptım, şu anki seviyeme göre kendimden beklediğim şey bu değil. Benim için zor şeyler fakat yaşananları unutup önüme bakmam gerekiyor. Hafta sonu meydana gelen tüm hasarlar için takımdan özür dilerim."

"Yarış dışı kalırken kimseyle savaşmıyordum ama aracı kontrol etmek hâlâ çok zordu."

"Yine de elimdekilerden en iyi şekilde faydalanmam ve gelişebilmek için ne yapmam gerektiğine bakmam gerekiyor." dedi.