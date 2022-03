Latifi: "Sonuçlar beni hayal kırıklığına uğratıyor"

Nicholas Latifi için 2022 sezonu pek de iyi başlamadı. Bahreyn yarışında, gridin en yavaş isimlerinden birisi olan Kanadalı sürücü, Cidde'de hem sıralama turlarında hem de yarışta kaza yaptı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde aracının kontrolünü kaybedip bariyerlere çarpan Latifi, neler olduğunu anlayamadığını belirtmişti.

Pazar günkü yarışta da yine tuhaf bir kaza yaparak yarışa veda etti. Hafta sonunu iki kazayla kapatan Latifi, sonuçlardan dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, crashes out of the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images