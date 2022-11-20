Latifi: "Son yarışımın tadını çıkaracağım"

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Kanadalı pilot, pazar günkü yarışa bu yıl çoğu zaman olduğu gibi son sıradan başlayacak ve bu yarışın ardından da F1 kariyerine son noktayı koyacak.

Sıralama turlarının ardından konuşan Latifi, "Son turumdan oldukça memnunum. Mükemmel bir tur değildi ama temizdi. Maalesef bugün hızımız yeterli değildi."

"Lastiklerden her şeyi aldığımdan ve mümkün olan en iyi sonucu elde ettiğimden emin olmaya çalıştım."

"Son sıralama seansımda olmak istediğim yerde değilim ama memnunum."

"Yarın zor bir gün olacak ama bu benim son yarışım ve mümkün olduğunca tadını çıkarmaya çalışacağım." dedi.

Alex Albon ise en hızlı turundan önce lastikleri olması gerektiği kadar ısıtamadığına vurgu yapıyor.

"Üçüncü antrenman seansının ardından kendimize güveniyorduk ve araç iyi görünüyordu fakat pist sıcaklığı düştükçe, bunu telafi etmek için piste çıkış turlarınızın daha hızlı olması gerekiyor ve çok fazla trafik vardı. Maalesef temiz bir çıkış turu atamadık."

"Piste çıkış turunda yedi ya da sekiz aracı geçtim ama hâlâ ilk viraj için hazır değildim."

"6. virajdan sonra turum gayet iyiydi ancak ilk sektörde lastikleri olması gereken noktaya getirmeye çalışırken çok fazla zaman kaybettim ve farklar da bu kadar küçükken bizim için yeterli olmadı. Sanırım böyle bir sorun yaşamasaydık, Q2'ye kalabilirdik."

"Neyse ki 'yol tutuş neden yok?' diye düşündüğümüz bir durum içerisinde değiliz, daha çok yapmamız gerekeni yapma şansımız olmadı."

"Trafikte olduğumuzda işler karmaşıklaşıyor, bu yüzden biraz sinir bozucu ama artık yarına bakacağız."