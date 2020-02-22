Latifi, son günde yeterince tur atamadığı için üzgün

Barcelona testinin üçüncü gününde Williams'ın direksiyonuna geçen isim Nicholas Latifi olurken, toplamda 72 tur attığı seansı 15. sırada noktalamıştı.

Kanadalı sürücü, Mercedes motorundaki bir sorun nedeniyle yaklaşık bir saat kaybetti.

Latifi, "Sürüş yapmadığı umduğum gün değildi."

"Güne George’un programını tekrarlayarak başladım, aerodinamik sensörlerle çok fazla tur attım. Sonrasında telemetride güç ünitesi ile ilgili potansiyel problemleri fark etmeden önce birkaç hızlı tur attım."

"Çocukları aracı tekrar hazırlama konusunda iyi bir iş çıkardılar ve piste geri döndüm. Seansın son saati son derece yoğundu, çünkü zamanı mümkün olduğunca verimli şekilde geçirmek için çoğu şeyi kontrol ettik."

"Daha fazla çalışamıyor olmak üzücü, ama bazen testlerde bu oluyor. Umarım önümüzdeki hafta kayıp zamanı telafi edebiliriz." dedi.

Öte yandan Williams'tan Dave Robson, Amerikalı pilotun çalışmalarını övdü.

“Nicholas ve ekip iyi bir anlayış yakaladı, ancak elbette geçen yıl onunla hem simülatörde çalıştık, hem de Grove ile yarış pistinde beraber vakit geçirdik. Formula 1'de yeni olmasına rağmen ne yaptığını biliyor, çünkü oldukça geniş bir yarış deneyimine sahip."

"Sanırım testler Williams için bir yıl öncesine göre çok daha iyi geçti, ancak arabamız geçen sezondan daha hızlı olsa bile, sonuçlar çıkarmak için çok erken. Çünkü rakiplerimiz de önemli ilerlemeler kaydetti. Bu yüzden beklemek ve ilk sıralama turlarıyla yarışların nasıl olacağını görmek gerekiyor."

"Ancak sürücülerimiz FW43'ten memnunlar, dahası testlerin çok uygun hava şartlarında geçtiğini ve pistin çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. İyimser olmak için nedenlerimiz var. Yine de yılın başında hangi pozisyonlarda olacağımızı tahmin etmek henüz mümkün değil."

"Şu anda görevim, aracı olabildiğince çabuk geliştirmemiz sağlayacak doğru çalışma alanlarını bulmak. Ancak kaydedeceğimiz gelişim, sezonun başında diğer takımların nasıl performansına bağlı olacak."

"Ayrıca, zaten 2021 aracı üzerinde çalışmaya başladık. Yeni teknik düzenlemeler henüz tamamlanmadı. Bu da konuyu biraz karmaşıklaştırıyor, çünkü şimdi kaynakları rasyonel şekilde bölüştürmek etmek için her şeyi doğru bir şekilde planlamanız gerekiyor."

"Ama bunun için zaten bir uzman ekibi oluşturduk."

Alakalı video