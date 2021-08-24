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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, sıralama turlarında büyük bir ilerleme kaydettiğini düşünüyor ve mevcut tablonun "aldatıcı" olduğu görüşünde.

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

Nicholas Latifi, şimdiye kadar George Russell'a karşı mücadele ettiği 27 sıralama turlarının hiçbirisinde George Russell'ı geçemedi ve en iyi grid pozisyonu, bu yılki Emilia Romagna GP'ye başladığı 14. sıraydı.

Oysa George Russell, hem geçen yıl hem de bu yıl sık sık sıralama turlarında ikinci bölüme kaldı hatta bu yıl Avusturya'da sekizinci olarak harika bir işe de imza attı.

Ancak Macaristan GP'yi yedinci sırada tamamlayan Latifi, sekizinci olan Russell'dan daha fazla puan aldığı için şampiyonada takım arkadaşının önünde yer alıyor.

Kanadalı pilot mevcut tabloya rağmen bu yıl sıralama performansını geliştirdiğini ve pazar performansı üzerinde çalışması gerektiğini belirtti.

Latifi, "Öğrenme süreci devam ediyor ve bu, benim performansımda da görülebilen bir şey."

“Henüz Formula 1 kariyerimin başlarında olsaydım ve gelişmeseydim, bu benim için endişe verici olurdu. Fakat kesinlikle kendi açımdan ilerleme kaydettim ve üzerinde çalışmaya devam edebileceğim başka şeyler olduğunu biliyorum."

“Bazı yarışlar mesela güçlüydü, bazı yarışlar ise o kadar da iyi değildi. Fakat bu bir sezon boyunca yaşanan inişler ve çıkışların bir parçası. İkinci yarıya girerken amacım, deneyimlerimden ders çıkarmak, gelişmem gereken alanlara odaklanmak ve yaz arasından sonra yeni bir başlangıç yapmak olacak."

“Şimdiye kadar en göze çarpan şeyin, geçen yıl büyük bir sorun yaşadığım sıralama turlarında kaydettiğim ilerleme olduğunu söyleyebilirim."

“Kağıt üzerinde sıralama turlarını bitirdiğim yerle, takım arkadaşımın bitirdiği yer arasındaki fark aldatıcı olabilir. İlk bölüm gerçekten çok yakın geçiyor ve çoğu zaman 0.1 veya 0.150 saniye ile yanlış tarafta oluyorum."

"Olumsuz olan şey ise, hepsinde olmasa bile bazı yarışlarda, yarış tempomun ihtiyaç duyduğum kadar güçlü olmamasıydı. Bu, geçen yıl benim açımdan daha güçlü olan bir şeydi."

“Tek tur, tek turdur ancak 1.5 saatlik bir sürüşte, hem araç hem de sürüş tarzınla ilgili zayıflıklar daha çok açığa çıkıyor." açıklamasını yaptı.

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