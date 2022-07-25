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Latifi: "Sezon benim için şimdi başladı"

Williams pilotu Nicholas Latifi, güncellenmiş araca geçmesinin ardından sezonun kendisi için yeni başladığını ve araca daha fazla güvendiğini söylüyor.

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Latifi: "Sezon benim için şimdi başladı"
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Williams pilotu Nicholas Latifi, Fransa'da güncellenmiş araca geçiş yaptı ve hem tek tur hem de yarış temposunda iyi göründü.

Sonunda Magnussen'le yaşadığı temasın ardından yarışı bırakan Kanadalı pilot, bu durum nedeniyle hayal kırıklığı yaşasa da, artık araçtaki güven hissinin geri geldiğini söylüyor.

Latifi şöyle konuştu: "Yarışta pek çok olumlu an vardı. Araç hızlıydı, tüm yıl boyunca savaşamadığım sürücülerle savaştım, ki bu çok güzel."

"Kevin ile olan olayda hatalı olduğumu düşünmüyorum. Bence bir yarış olayıydı. Bunun olması üzücü çünkü iyi bir tempomuz vardı. Sıralama turlarında daha fazlasını yapabilseydik, daha yukarılarda olabilirdik. Fakat yeniden mücadelede olmak güzel."

"Araç güncellendikten sonra kendime güvenim geri geldi, sezonun benim için şimdi başladığını söyleyebilirim."

Magnussen'le olan temas hakkında ne düşündüğü sorulan Latifi , şöyle yanıt verdi: "Açıkçası tekrarları görmedim. Bu kesinlikle ilk nokta çünkü direksiyon başındayken her zaman kendi bakış açınız oluyor ve asla suçlu olan sizmiş gibi hissetmiyorsunuz."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

"İlk virajda içeriye doğru hamle yaptım ve ikimiz de biraz sert frenledik. İkinci viraj için ona yeterince yer bıraktığımı düşündüm fakat orada viraj daralıyor. Tamamen hatalı olduğumu düşünmüyorum. Belki daha çok bir tür yarış olayı gibiydi. Dediğim gibi ne kadar yer vardı bilmiyorum ama yeterince yer bırakmışım gibi hissettim. Yani yazık oldu."

"Çok güçlü bir tempomuz vardı ve bu hafta sonu daha hızlıydık. Bu yıl, tüm bu araçların hiçbiriyle yarışamamıştım. Yani bu bir ilkti."

"Bu, uzun zaman sonra Alex ile aynı araca sahip olduğum ilk yarıştı. Güncelleme paketinden önce bile ufak tefek farklılıklar vardı"

"Tüm şasiyi değiştirdiğimizden bu yana her seansta yarım saniye, 0.4 saniye, 0.3 saniye geride kalmak yerine tam olarak olmam gereken yerdeyim."

"Aslında, bu önceki yarışlarda bile aynıydı. Güncellemeleri göz önüne alırsak, çok daha yavaş olmama rağmen onunla aynı tempodaydım. Yani kendi açımdan pozitif noktalara odaklanıyorum."

"Sezonunun kendi adıma tekrar yoluna girdiğini düşünüyorum. Artık sezona düzgün bir başlangıç yapabiliriz."

Latifi, Macaristan'a giderken pozitif hislere sahip olduğunu ekliyor.

"Sıralama turlarında yaşadığımız sorunlar olmasaydı, çok benzer zamanlar kaydedeceğimizi biliyorum. Yani yarım saniye, 0.6 veya 0.7 saniye gibi farklar yok."

"Sezonun başlangıcı çok garipti, bu yüzden nedenini anlamaya çalışmalıyız. Hiçbir şeyi değiştirmedim. Birdenbire değişmedim, bir yarıştan diğerine nasıl sürüleceğini öğrenmedim. Takım olarak büyük bir değişiklik yaptık ve tempomuz bir anda ortaya çıktı."

"Artık tüm yıl boyunca yarışmadığım araçlarla savaşıyorum ve bugün çoğundan daha rekabetçiydim. Özellikle ilk sekiz yarışta çok fazla soru işareti olduğu için bu bana güven veriyor."

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