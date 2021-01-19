Latifi: "Russell'ın benden daha iyi adaptasyon sağladığı aşikar"

Birlikte geçirdikleri ilk sezonda Russell, sıralama turlarında takım arkadaşı Latifi'yi sürekli olarak geride bırakmıştı. İkili arasında daha tek taraflı bir mücadele vardı.

Kanadalı pilot, cumartesi günkü performanslarını geliştirmesi gerektiğini kabul ediyor. Aracın kendisine tam olarak uymadığını ve bu tarz eksikliklere Russell'ın daha iyi uyum sağladığını söylüyor.

The Race'e verdiği demeçte Latifi bazı açıklamalarda bulundu: "Yere basma kuvveti çok fazla olmayan bir araç kullanıyoruz. Ama her viraj için en iyi sürüşe sahip olan araçta olmanız gerekmiyor."

"Aracın viraj geçiş dengesi üzerine çok fazla konuşuyoruz. Fren yaptığımda, tekerleği çevirdiğimde, en zirveye çıkıp gaz vermeye başladığımda bu denge nasıl oluyor diye konuşup tartışıyoruz."

“Tüm bu aşamalarda bir sürücü olarak istikrarlı bir geri bildirim vermeniz özgüveninizi tazeliyor."

"Benim sürmek istediğime oranla aracımızın - doğal olarak - biraz daha hassas kaldığını düşünüyorum."

"Bu da bazı zamanlar zorluk yaratabiliyor. Kendi kendime 'Böyle yapma, bu şekilde sürmek zorundasın' diye hatırlatma yapıyorum. Bu duruma George, benden daha iyi adapte oluyor."

2020, Kanadalı pilotun F1’deki ilk sezonuydu. Latifi, Russell kadar iyi bir pilotla aynı takımda olmanın kendisine çok şey kattığını ve ondan 'harika' şeyler öğrendiğini söyledi.

"Geçtiğimiz sene F2'de bir teknik kural değişikliği oldu, bu yüzden aynı şey değildi, orada geçirdiğim yıllara benzer bir ortam vardı. Nerelerde güçlü ve nerelerde zayıf olduğunuzu hızlı bir şekilde görebiliyorsunuz."

"F1'e yükseldiğinizdeyse sadece en yüksek performanslı araçları sürmekle kalmıyor, aynı zamanda dünyanın en iyi pilotlarıyla da karşı karşıya kalıyorsunuz."

"George'la karşı karşıya gelmek ve kendimi öyle biriyle kıyaslamak benim için harika bir şey. Uyum sağlamanız gerektiği için bir sürücü olarak kendiniz hakkında çok fazla şey öğreniyorsunuz."

"Geçmişte işinize yarayan şeylere ve nasıl daha rahat sürdüğünüze bağlı kalamazsınız. Konfor alanınızdan çıkmalı, alışkanlıklarınızı unutmalısınız."

"F1 pilotunun en büyük özelliklerin biri, herhangi bir disiplinde en üst düzey bir sürücü olmanız ve iyi ya da kötü bir şekilde adaptasyon sağlayabilmenizdir."