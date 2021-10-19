Latifi, Russell’ı bir referans olarak görmeyi özleyecek

Russell gelecek sene Mercedes’e geçecek ve yerine eski Red Bull sürücüsü Alex Albon gelecek.

Russell ile Williams’ta ikinci sezonunu geçiren Latifi, bu sezon bazı güçlü performanslar sergileyerek dikkat çekmeyi başardı.

Latifi, “Açıkçası George, sahip olunması gereken harika bir referans.”

“O, neredeyse her zaman araçtan maksimumu alabilen biri, özellikle de sıralama turlarında.”

“Yeni takım arkadaşımın aynı şeyi yapamayacağını söylemiyorum, ancak referansın oldukça güçlü olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bazı şeyler öğrenme konusunda bana oldukça faydalı bir durumdu, özellikle de kariyerimin başında.”

“Ancak bu referansa sahip olmak güzel ve onu zorlamak, ondan daha hızlı gitmek iyi. Ancak diğer türlü olduğunda da bir şeyler öğrenip, öğrenme sürecinizi hızlandırıyorsunuz.” dedi.

Güçlü hafta sonlarının ardından Latifi, ilk turda spin attığı Türkiye’de hayal kırıklığı yaratan bir yarış geçirdi.

Ancak hafta sonu boyunca iyi bir tempo gösterdiğini belirten Kanadalı sürücü, bu tecrübenin cesaretini kaybetmesine sebep olmadığını belirtti.

“Yakaladığım ivme, sonuçlardan çok performanstan geliyor. Sıralama turlarında performansım iyiydi ve yarış temposu da çok güçlüydü. Sıralama turlarının ilk bölümünde, son üç dakikada tur atabilseydik rahatça ikinci bölüme kalırdık.”

“Sonuç gelmedi, ancak performans ve ivme hâlâ sürüyor. Buna devam etmek için de odaklanmam gereken şey bu.”

Nicholas Latifi, Williams FW43B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images