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Formula 1 / Son dakika

Latifi, Russell'a kıyasla nerede olacağını merak ediyor

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Latifi, Russell'a kıyasla nerede olacağını merak ediyor
Ekleyen:
, Editör
9 Mar 2020 06:08

Nicholas Latifi "en iyilerden birisi" olarak gördüğü George Russell'a kıyasla nasıl bir performans göstereceğini merak ettiğini söyledi.

Nicholas Latifi, GP2/Formula 2'de dörtten fazla yıl geçirdi ve geçen yıl şampiyonayı ikinci tamamadıktan sonra bu yıl için Formula 1 takımdlarından Williams'la anlaştı.

Zengin iş adamı Michael Latifi'nin oğlunun George Russell'a karşı nasıl bir performans göstereceği büyük merak konusu.

Ancak Russell, 2018 yılında, yani henüz ilk denemesinde Latifi'nin de olduğu rakiplerini geçerek şampiyon oldu.

Latifi bu yıl tek çaylak olmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini ve George Russell'a karşı nasıl bir performans göstereceğini merak ettiğini söyledi.

ABD lisansı ve bir numaradaki altı numarayı Toronto'nun 416 veya 647 numaralı telefon alan kodlarıyla yarışan Latifi, “Tek çaylak olduğum gerçeği, dürüst olmak benim için çok fazla değişmiyor” dedi. .

“Izgaradaki diğer birçok adama, muhtemelen ızgaranın yarısından fazlasına karşı yarıştım, bu yüzden benim için yeni değil. Bilinmeyen bir şeye atlamak gibi değil.

“Tek çaylak olduğum gerçeği tam da bu. Kesinlikle olabildiğince iyi hazırlanmış hissediyorum.

Latifi test yoluyla bilinen bir miktardır, ancak yarış koşullarında ne kadar iyi olacağını ve yüksek puan alan takım arkadaşına kıyasla görülmeye devam etmektedir.

Birlikte, herhangi bir takımın en az deneyimli serisi.

“Onun (Russell) hızlı olacağını biliyoruz, bu yüzden benim için büyük bir ölçüt olacak” dedi Kanadalı. “George'un şebekedeki en iyilerden biri olduğunu biliyorum, bu yüzden buna karşı nasıl ücret aldığımı görmek için sabırsızlanıyorum.”

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Editör Kemal Şengül

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