Latifi, Russell'a karşı yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor

GP2/Formula 2'de geçirdiği yılların ardından Nicholas Latifi, yeni sezonda Williams'la Formula 1'e adım atacak ve burada George Russell'ın takım arkadaşı olacak.

Russell, bu yıl Williams'la çıktığı 21 sıralama turlarının tamamında Robert Kubica'yı geride bıraktı ve çaylak sezonunda dikkatleri üzerine çekti.

Bununla birlikte genç sürücü hiç puan almayı başaramadığı gibi, sezon boyunca puan alamayan tek F1 pilotu da oldu.

Latifi, çaylak sezonunda daha önce Formula 2'de mücadele ettiği Russell'a karşı yarışmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Kanadalı pilot, “İşime odaklanacağım. Ben, olduğum gibi bir yarış pilotuyum. Elbette George en umut verici genç pilotlardan birisi olarak kabul ediliyor, bu yüzden onunla mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"O benim için iyi bir rehber ve ondan çok şey öğrenebilirim. Gelecek sene artık bir çaylak olmayacak, bu yüzden bazı avantajlara sahip olacağını düşünüyorum."

"Bence birlikte iyi çalışacağız." dedi.

24 yaşındaki Latifi, Williams'la ilgili ise "Ne kadar rekabetçi olacağımızı ve ne gibi sonuçlar elde edeceğimizi söylemek zor. Aracın ne kadar iyi olduğu fark etmeksizin, mümkün olan her şeyi ortaya koyacağım." dedi.