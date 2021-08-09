Latifi: ''Russell en iyi takım arkadaşım''

Kanadalı sürücü 2020 sezonunun başından beri Russell'la takım arkadaşlığı yapıyor ve genel olarak iki Williams'tan daha yavaş olan sürücü olarak kalıyor.

Latifi aynı zamanda Formula 1 gridine katılmadan önce Formula 3'te Esteban Ocon'la ve Formula 2'de Alex Albon'la takım arkadaşlığı yapmıştı.

Beyond the Grid podcastinde Russell'ın en iyi takım arkadaşı olduğunu düşünüp düşünmediği sorulan Latifi, ''Evet, kesinlikle böyle düşünüyorum.''

''Bence, bu biraz zor çünkü gerçekten çok güçlü takım arkadaşlarım oldu ve bazıları da Formula 1'delerdi veya şu anda Formula 1'de yer alıyorlar. Bu yüzden farklı sürüş tarzına, güçlü yönlere ve zayıf yönlere sahip kişilere sürüş yapma konusunda oldukça tecrübeliyim.''

''Bence genç kariyerimin son yılları takım arkadaşlarımın ne kadar güçlü olduğunu söylemek için iyi bir eşik çünkü doğal olarak önceki senelere kıyasla daha iyi bir sürücüydüm.''

''Şu anda Formula 1'de George gibi birine karşı sürmek... Onun kesinlikle en güçlülerden biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle de sıralama turlarında. Sıralama seanslarında George açık ara en iyisi.''

Latifi'nin de belirttiği gibi Russell sıralama turlarındaki başarısı sayesinde artık ''Bay Cumartesi'' olarak anılıyor.

Kanadalı pilot, sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bence George hakkında iyi olan şeylerden bir tanesi de sıralamalarda hızını turdan tura artırması ve çok zorlamadan bir yerlerden zaman çıkarabilmesi.''

''Sıralamaya gelindiğinde ve yeni lastikler takıldığında, doğal olarak daha fazla zorlarsınız çünkü araç daha hafiftir. Muhtemelen araçta olabilecek en iyi his vardır. Aynı zamanda motor gücünüz de daha fazla çünkü sıralamalar için bu güç artırılıyor.''

''Ancak fazla zorlamak çok kolay ancak bazen daha iyi bir tur zamanını fazla zorlayarak bulmuyorsunuz. George da turdan tura sürekli olarak gelişmek için doğru dengeyi bulmakta iyi gibi duruyor.''

''O her turu geliştirmede çok tutarlıyken, benim ilk turum çok iyi oluyor ve bazen ilk turda ondan daha hızlı olabiliyorum ancak sonrasında gelişmem gereken kadar gelişemiyorum.''