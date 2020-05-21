Latifi: "Pole pozisyonunu kazanana en az iki puan verilmeli"

Williams pilotu Nicholas Latifi son yıllarda pole pozisyonunu alan isme puan verilen Formula 2'de yarıştı ve şimdi aynı şeyin Formula 1 için faydalı olabileceğini düşünüyor.

Kanadalı pilot, "Sıralama turları için de puan verilmesi gerektiğine inanıyorum. Formula 2'de pole pozisyonu için en az iki puan veriyorlar. Bence Formula 2 abartıyor, çok fazla puan veriyor, dört puan çok fazla. Ama F1'in en sevmediğim tarifi her zaman bir takımın spora hakim olması... Ama durum bu."

"Bence sıralama turları genel oalrak yarışın en zor kısımlarından bir tanesi. Pole pozisyonunu alırsanız, bunun için bir ödül verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şunu söyleyebilirim; pole pozisyonunu kazanana en az iki puan verilmeli."

"Ama elbette kötü bir start alırsanız, pole pozisyonu almak hiçbir anlam ifade etmiyor." dedi.

Ters grid hakkında ne düşündüğü sorusuna ise Latifi, "Ters gridli pek çok Formula 2 yarışına katıldıktan sonra bunların gerçekten eğlenceli, kaotik ve öngörülemez olduğunu söyleyebilirim."

"Her zaman beklenmek şeyler doğuruyorlar. Bu yüzden bunun oldukça havalı olacağını düşünüyorum."

"Hatta araçlar arasındaki performans farklılıkları çok büyük olduğu için daha büyük bir kısmı geri çevirmek güzel olurdu. Formula 2'de sekiz araç ters grid oluyor. Öyleyse F1'de ilk 10'u 15'i ve hatta neden tüm gridi ters çevirmiyoruz?" yanıtını verdi.