Latifi: “Niyetim F1 şampiyonluk mücadelesini etkilemek değildi”

Williams pilotu Latifi, Yas Marina’daki yarışta bitime 6 tur kala 14. virajda bariyerlere çarptı ve bu, şampiyonluğun sahibini belirleyecek bir güvenlik aracı periyodunun yaşanmasına yol açtı.

Bu noktada Lewis Hamilton, şampiyonluk rakibi Max Verstappen’in 11 saniye önündeydi ve 8. şampiyonluğunu kazanacak pozisyondaydı ancak güvenlik aracı sonrasında liderliği kaybetmiş oldu.

Yarış direktörü Michael Masi, bitime 1 tur kala yarışın tekrar başlamasına karar verdi ve bunun sonucunda Verstappen, Hamilton’ı geçerek hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kazandı.

Latifi, kaza yaptığı turda Haas pilotu Mick Schumacher ile mücadele etmekte olduğunu ve 9. virajda dışarı taştığı için kirlenen lastiklere sahip olduğunu söyledi.

Latifi, “Turun devamındaki virajlarda ve özellikle de pistten çıktığım virajda yol tutuşu konusunda çok zorlanıyorduk.”

“Benim için bu bu viraj tüm hafta sonu boyunca oldukça zorlayıcıydı. Bu yüzden, kirlenen lastikler ve kirli havayla birlikte bir hata yaptım.”

“O noktaya kadar yarışın durumu hakkında bilgim yoktu. Tabii ki asla niyetim yanlışlıkla [şampiyonluk mücadelesini] etkilemek değildi ama bir hata yaptım ve kendi yarışımı da mahvettim.” ifadelerini kullandı.

Mick Schumacher, Haas VF-21, battles with Nicholas Latifi, Williams FW43B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Yarış ardından Latifi ile 2008 şampiyonluk mücadelesinin sonucunun belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Timo Glock arasında benzetmeler yapıldı. Glock’un, ıslak koşullarda kuru zemin lastikleriyle devam etme kararı, son turda Hamilton’a geçilmesine ve dolaylı olarak şampiyonanın sonucunun değişmesine neden olmuştu.

Basına verdiği demeçte Latifi, “Bu benim amacım değildi. Sadece bir etki ve fırsat yarattığım için özür dileyebilirim.”

“Fakat yeniden belirtmek gerekirse, bir hata yaptım.” dedi.

Yarışın bitime 1 tur kala yeniden başlatılması büyük bir tartışma konusu oldu ve yarış sonrasında Mercedes, bu kararı protesto etti.

Mercedes, Masi’nin yarışı bu noktada devam ettirerek sportif yönetmeliklere uymadığını iddia etti ve sonuçların son tur öncesindeki sıralamaya göre şekillenmesini talep etti ve bu da Hamilton’ın dünya şampiyonluğunun sahibi olması demek oluyordu.

Ancak yarış sonrasında yapılan toplantıda Masi, iki takımın da yarışın güvenlik aracı ardında değil de yeşil bayrak koşulları altında bitmesini tercih ettiğini belirttiklerini söyledi ve hakemler, Mercedes’in protestosunu reddetti.

Mercedes, bu kararı temyize götürmeye sıcak baktıklarını açıkladı ancak bunu perşembe akşamına kadar resmileştirmeleri gerekiyor.