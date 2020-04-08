Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
78 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
85 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
113 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
148 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
169 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
183 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
198 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
205 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
219 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
232 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Latifi, Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün

paylaşım
yorumlar
Latifi, Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün
Ekleyen:
, Editör
8 Nis 2020 09:29

Williams'ın Kanadalı pilotu Nicholas Latifi, 2020 Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Nicholas Latifi bu yıl ilk kez Formula 1'de yarışacaktı ancak koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Bu yarışlar arasında Latifi'nin ülkesindeki yarış olan Kanada GP de bulunuyor.

Williams pilotu, yarışın ileri bir tarihe ertelenmesinden ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

Latifi, “Kanada Grand Prix'sinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini öğrendik ve bunun için gerçekten çok üzgünüm, çünkü şimdi Formula 1'de kendi ülkemde yarışmak için daha uzun süre beklemek zorundayım"

"Ülkemi en üst seviyede temsil etmek istedim ve Williams ile sözleşme imzaladığımı açıkladığım andan itibaren Montreal'deki yarışı bekliyordum. Ancak, virüsle mücadele edebilmek adına Montreal'deki çeşitli etkinliklerin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekiyordu, bu nedenle yarışın ertelenmesi kaçınılmazdı." 

"Tabii ki, bu haber yarışı izlemek için tribünlere gelen binlerce Kanadalı taraftarı üzdü."

"Grand Prix hafta sonu için ilginç etkinlikler planlamıştık ve şimdi her şeyi durdurmak zorundayız."

"Kanada Grand Prix'i yine de bu yıl başka bir tarihte gerçekleşecek. Şimdi tamamen antrenmanlarıma odaklanıyorum ve piste dönme fırsatı yakaladığımızda, %100 hazır olmak istiyorum." dedi.

Kanada GP organizatörü Francois Dumontier, yarışın iklimsel sebeplerden ötürü Ekim sonundan önce yapılması gerektiğini söylemişti.

Alakalı video

Sonraki haber
Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"

Önceki haber

Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Kanada GP

Kanada GP

11 Haz - 14 Haz
FP1 Başlangıç:
65 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
08:00
11:00
FP2
Cum 12 Haz
Cum 12 Haz
12:00
15:00
FP3
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
08:00
11:00
Sıralama
Cmt 13 Haz
Cmt 13 Haz
11:00
14:00
Yarış
Paz 14 Haz
Paz 14 Haz
11:10
14:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Japonya GP: Bottas kazandı, Mercedes şampiyon oldu!

2
Formula 1

Abiteboul: "Racing Point çok iyi fotoğrafçılar ile çalışıyor"

3
Formula 1

Resmi: 2020 Kanada GP ertelendi!

4
Formula 1

Rosberg ve Hamilton: Olaylı ikilinin kısa tarihi

5
Formula 1

Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"

57dk

Son Videolar

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP 00:00
Formula 1

Canlı yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi AZERBAYCAN GP

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı? 15:12
Formula 1

Formula 1'de güvenlik tarihçesi - Hangi senelerde hangi önlemler alındı?

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu? 01:41
Formula 1

Silverstone'da tersine bir tur nasıl olurdu?

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP 00:00
Formula 1

Canlı Yayın: F1 eSpor Ortombo Akademi ÇİN GP

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır? 03:35
Formula 1

Formula 1'i Tanıyalım : Frenler Nasıl Çalışır?

Son Haberler

Latifi, Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün
F1

Latifi, Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün

Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"
F1

Rosberg: "F1, bir hafta sonunda iki yarış fikrini düşünmeli"

Frijns: "Formula 1'de çok fazla siyaset var"
F1

Frijns: "Formula 1'de çok fazla siyaset var"

Dumontier: "Kanada GP en geç Ekim ortasında yapılmalı"
F1

Dumontier: "Kanada GP en geç Ekim ortasında yapılmalı"

Kvyat, Rusya GP'nın Igora Drive'da yapılmasını istiyor
F1

Kvyat, Rusya GP'nın Igora Drive'da yapılmasını istiyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
11 Haz - 14 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.