Latifi, Kanada GP'nin ertelenmesinden ötürü üzgün

Nicholas Latifi bu yıl ilk kez Formula 1'de yarışacaktı ancak koronavirüs nedeniyle ilk dokuz yarışın gerçekleşmeyeceği açıklandı.

Bu yarışlar arasında Latifi'nin ülkesindeki yarış olan Kanada GP de bulunuyor.

Williams pilotu, yarışın ileri bir tarihe ertelenmesinden ötürü üzgün olduğunu dile getirdi.

Latifi, “Kanada Grand Prix'sinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini öğrendik ve bunun için gerçekten çok üzgünüm, çünkü şimdi Formula 1'de kendi ülkemde yarışmak için daha uzun süre beklemek zorundayım"

"Ülkemi en üst seviyede temsil etmek istedim ve Williams ile sözleşme imzaladığımı açıkladığım andan itibaren Montreal'deki yarışı bekliyordum. Ancak, virüsle mücadele edebilmek adına Montreal'deki çeşitli etkinliklerin ertelenmesi veya iptal edilmesi gerekiyordu, bu nedenle yarışın ertelenmesi kaçınılmazdı."

"Tabii ki, bu haber yarışı izlemek için tribünlere gelen binlerce Kanadalı taraftarı üzdü."

"Grand Prix hafta sonu için ilginç etkinlikler planlamıştık ve şimdi her şeyi durdurmak zorundayız."

"Kanada Grand Prix'i yine de bu yıl başka bir tarihte gerçekleşecek. Şimdi tamamen antrenmanlarıma odaklanıyorum ve piste dönme fırsatı yakaladığımızda, %100 hazır olmak istiyorum." dedi.

Kanada GP organizatörü Francois Dumontier, yarışın iklimsel sebeplerden ötürü Ekim sonundan önce yapılması gerektiğini söylemişti.

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