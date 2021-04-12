Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Williams, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn'de pek de iyi bir performans sergileyemedi ve yine gridin en yavaş iki ekibinden biriydi.

Nicholas Latifi, takım arkadaşı George Russell'ın aksine sıralama turlarında ikinci bölüme dahi kalamadı. Yarışta da motor sorunu yaşayarak yarış dışı kaldı.

Sıradaki yarış Imola'da yapılacak ve Kanadalı pilot, geçen yılki Imola performansı hiç de fena değildi.

Imola öncesi açıklamalarda bulunan Latifi, hafta sonu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Motorda yaşadıkları sorunlara rağmen Bahreyn GP'deki durumlarının kendileri için "hoş bir sürpriz" olduğunu söyleyen Latifi şöyle devam etti: "Bahreyn GP hafta sonu, farklı açılardan sadece geçen yıla göre değil, aynı zamanda kış testlerine kıyasla da daha iyiydi."

"Bu nedenle Imola için umutlu ve iyimser olabileceğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca hava anlamında da yine daha istikrarlı koşullar olmasını umuyorum."

"Umarım rüzgar bize işkence etmez. Çünkü Imola pistinin özelliklerinin aracımıza uygun olduğuna inanıyorum."

"Nasıl bir durumda olacağımızı merak ediyoruz. Çünkü bu hafta sonu, şampiyonadaki pozisyonumuz hakkında daha gerçekçi bir tabloya sahip olabiliriz."