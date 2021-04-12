Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
02 May
Yarış:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
76 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
139 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
153 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
167 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
170 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
180 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
209 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
222 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
244 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Ekleyen:
, Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, İngiliz ekibin Imola'da daha iyi olmasını beklediğini, çünkü pistin kendilerine daha uygun olduğunu dile getirdi.

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Williams, 2021 sezonunun ilk yarışı olan Bahreyn'de pek de iyi bir performans sergileyemedi ve yine gridin en yavaş iki ekibinden biriydi.

Nicholas Latifi, takım arkadaşı George Russell'ın aksine sıralama turlarında ikinci bölüme dahi kalamadı. Yarışta da motor sorunu yaşayarak yarış dışı kaldı.

Sıradaki yarış Imola'da yapılacak ve Kanadalı pilot, geçen yılki Imola performansı hiç de fena değildi.

Imola öncesi açıklamalarda bulunan Latifi, hafta sonu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Motorda yaşadıkları sorunlara rağmen Bahreyn GP'deki durumlarının kendileri için "hoş bir sürpriz" olduğunu söyleyen Latifi şöyle devam etti: "Bahreyn GP hafta sonu, farklı açılardan sadece geçen yıla göre değil, aynı zamanda kış testlerine kıyasla da daha iyiydi."

"Bu nedenle Imola için umutlu ve iyimser olabileceğimizi düşünüyorum."

"Ayrıca hava anlamında da yine daha istikrarlı koşullar olmasını umuyorum."

"Umarım rüzgar bize işkence etmez. Çünkü Imola pistinin özelliklerinin aracımıza uygun olduğuna inanıyorum."

"Nasıl bir durumda olacağımızı merak ediyoruz. Çünkü bu hafta sonu, şampiyonadaki pozisyonumuz hakkında daha gerçekçi bir tabloya sahip olabiliriz."

paylaşım
yorumlar
Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Önceki haber

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nicholas Latifi
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

12s
2
Formula 1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

1s
3
Formula 1

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

15s
4
Formula 1

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

28 dk
5
Formula 1

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

18s
Son Haberler
Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

28dk
Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

1s
Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
F1

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

2s
Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

11s
Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
F1

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

12s
Son Videolar
Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi? 05:53
Formula 1
20s

Formula 1 bargeboard tasarımları neden bu kadar karmaşık hale geldi?

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC) 06:36
Formula 1
7 Nis 2021

F1 aracının diğer yarış araçlarından farkı? (IndyCar, NASCAR, WEC, WRC)

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi 13:11
Formula 1
4 Nis 2021

Mercedes-AMG F1 Team: Bahreyn GP değerlendirmesi

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi? 05:16
Formula 1
2 Nis 2021

2021 F1 kuralları Mercedes'i nasıl etkiledi?

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı! 57:52
Formula 1
1 Nis 2021

Motorsport.com Türkiye'nin McLaren F1 Aerodinamik Mühendisi Emel Cankaya İle Röportajı!

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor
Formula 1 / Son dakika

Alonso, Abiteboul'ün ayrılığına rağmen Alpine'de iyi hissediyor

Daha fazlası
Nicholas Latifi
Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP Bahreyn GP
Formula 1 / İstatistikler

Takım arkadaşı mücadeleleri: Bahreyn GP

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

"Savaş uçağına" dönüşen F1, yeni sponsorları nasıl spora çekiyor?

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Amacım Ferrari'yi zirveye taşımak"

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Son Haberler

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"
F1 Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Imola, Williams'a daha iyi uyuyor"

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"
F1 Formula 1 / Son dakika

Tost: "Aston Martin şu anda rakibimiz değil"

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas sürücüleri, sıralama turlarında ikinci bölüme çıkabilecekleri konusunda umutlu

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari sürücülerinin, Bahreyn GP’de sırasındaki pist sınırları yüzünden kafaları karışmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.