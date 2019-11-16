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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Hedefim 2020'de Formula 1 gridinde olmak"

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Latifi: "Hedefim 2020'de Formula 1 gridinde olmak"
16 Kas 2019 18:40

Nicholas Latifi, son söylentilere rağmen 2020 için kimseyle sözleşme imzalamadığını söyledi.

Williams'ta takımın yedek pilotu Nicholas Latifi'nin gelecek yıl Robert Kubica'nın yerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte Kanadalı sürücü, Brezilya'da bu yıl son kez ilk antrenman seansında piste çıktı ve seans sonrası verdiği demeçte henüz kimseyle anlaşma imzalamadığını söyledi.

Latifi, "Gelecek yılı sabırsızlıkla bekliyorum ama henüz açıklayacak hiçbir şey yok veya doğrulayabileceğim bir şey yok. Şu anda sadece Formula 2 sezonunu bitirmeye odaklandım ve umarım çok yakında 2020'de ne yapacağım belli olacak."

"Formula 1'de olmak istiyorum ve bu, Formula 2'deki son yılım olacak. Sezona başlarken de iyi veya kötü, bunun son yılım olacağını biliyordum. İyi bir sezon geçirdim ve şimdi geleceğin neler getireceğini göreceğiz."

"Hedefim Formula 1'de olmak. Yılın başından beri amacım 2020'de bir F1 koltuğu bulmaktı."

"Şu an Williams'ın üçüncü pilotuyum ve hem testler yaptım hem de gelişim sürecinde yer aldım."

"Bu yüzden tam zamanlı bir koltuk için hazırım. Neler olacağını göreceğiz. Eğer olmazsa en iyisi fırsatın ne olacağını göreceğiz." dedi.

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