Latifi: "Henüz Williams'la anlaşmadım"

Williams'ta Robert Kubica sezon sonunda takımdan ayrılacak ve şu an için koltuk için ilk aday, bu yıl takımın yedek pilotluğunu yapan ve büyük bir maddi desteğe sahip olan Nicholas Latifi.

Kanadalı Le Journal de Montreal gazetesine göre, anlaşma zaten yapıldı ve açıklama ay sonunda yapılacak.

Gazetenin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Sözleşme zaten imzalandı ancak açıklamanın ay sonunda yapılması bekleniyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Ancak milyarder Michael Latifi'nin oğlu Nicholas, henüz herhangi bir anlaşma yapılmadığını söyledi.

Sezon sonuna doğru araçta daha fazla çalışmaya başlayan Latifi, "Bir şeyler duyurmak için çok erken.

"2020'de Formula 2'ye dönmeyeceğim ve bu sezonu ikinci sırada bitirmek istiyorum."

“F2'de geçirdiğim dört yıldan sonra başka bir yerde devam etmem gerekiyor. Abu Dhabi'den sonra oradan ayrılacağım."

“Brezilya'da bir kez daha Williams'la ilk antrenmanda piste çıkacağım. Sonra Abu Dhabi'deki son Formula 2 yarışına odaklanacağım."

“Gelecek sezon hakkında hiçbir karar alınmadı. Ama evet, Williams'la Formula 1'de yarışmak istiyorum ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

Nicholas'ın babası Michael, şu anda McLaren Racing'in hissedarlarından birisi konumunda yer alıyor.