Latifi: "Henüz araçta kendimi yeterince güvende hissetmiyorum"

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Kanadalı pilot, 2022 sezonuna oldukça zor bir başlangıç yaptı ve henüz 16. sıradan daha iyi bir yarış sonucu ele edemedi. Diğer tarafta, bir yıl spordan uzak kalan Alex Albon, Avustralya'da bu yılki ilk puanını aldı ve Imola'da da yine puan almaya çok yakındı.

Şu anda bu iki pilot tamamen zıt performanslar sergiliyor ve Latifi zaman zaman yaptığı hatalarla gündem oluyor. Kanadalı pilot, Suudi Arabistan'dan bu yana araçta kendisine yeterince güvenemediğini ve bunun da performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

RacingNews365'e konuşan Latifi, "Suudi Arabistan'daki kazalardan önce bile araçta kendimi oldukça rahatsız hissediyordum."

"Hangi pilota sorarsanız sorun, bir pilot olarak araca güvenemiyorsanız, aracın ne yapacağına güvenemiyorsanız bunun çok tehlikeli olabileceğini söyleyecektir."

"Araç güvenliğinden bahsetmiyorum, aracın beklemediğiniz anda kontrolden çıkması, kazalar yapması ve sınırları zorlama konusunda rahat olmamasından bahsediyorum."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Williams

"Hız nispeten iyi veya güçlü görünse bile bu rahat olduğum anlamına gelmiyor."

"Zamanla araca daha fazla güven duyacağımı düşünüyorum. Imola'da zorlu şartlarda finiş görmem olumlu sonuç olarak dahi kabul edilebilir." dedi.

Kendisine tam olarak nerede güvenemediği sorusuna Latifi, "Her yerde."

"Açıkçası Alex araçta daha rahat hissediyor. Aracımızın yeterince yere basma gücüne sahip olmadığı ve denge sorunları yaşadığı sır değil. Fakat Alex bu sorunları daha iyi aşmayı başarıyor."

"Araca yeterince güvenemiyorum. Bu yüzden teknik yönler ve detaylar üzerinde çalışamıyorum. Araca olan güven her şeyden önce gelir ve geri kalan her şey ikinci plandadır."

"Takım ve ben, bu sorunu çözmek için birlikte çalışmalıyız. Elbette garajın diğer tarafındaki sürücü, aracın sürüşünden memnun değilse fakat daha iyi yönetebiliyorsa, kesinlikle o seviyeye gelmem gerektiğini söyleyebilirsiniz."

"Kesinlikle durum bu fakat Suudi Arabistan'dan bu yana böyle bir şey yapamıyorum. Kaç tur atarsam atayım herhangi bir ilerleme kaydettiğimi hissetmiyorum."

"Emilia Romagna GP'de belki biraz ilerleme kaydettiğimi hissettim çünkü zor şartlarda çok fazla tur attık. Bu açıdan kesinlikle benim için bazı değişiklikler yapabiliriz" dedi.