Latifi, Hamilton'ın 2021 Abu Dhabi GP sonrası verdiği destek için minnettar

Haberi dinle

Kanadalı pilot, Abu Dabi'de yaşanan olaydan sonra sosyal medyadan aldığı tepkiler nedeniyle halkla ilişkiler ekibinin önerisiyle sosyal medya uygulamalarını telefondan silmişti ve gelen birtakım mesajları bildirmişti. Ancak Latifi'nin Hamilton'dan aldığı mesaj, bu tarz bir mesaj değildi.

Latifi'nin Mick Schumacher ile pist üzerinde mücadele ederken yaptığı kaza, Max Verstappen'in Pilotlar Dünya Şampiyonluğu'nu Hamilton'ın elinden alma umutlarını canlandıran güvenlik aracı periyoduna sebep olmuştu.

Williams pilotu, tamamen kendi hatasına bağlı olan kazasının heyecan verici bir şampiyonluk yarışının gidişatını değiştirdiğini düşünen birçok taraftar tarafından kötü adam olarak gösterildi ve hatta ölüm tehditleri aldı.

Ancak Hamilton, bu konuda Latifi'ye her zaman destek oldu.

Sezon sonunda Williams'tan ayrılacak olan Kanadalı pilot, Beyond the Grid podcast'ine "Bu çok olumlu bir şeydi."

"Lewis, bana ulaşmaya çalıştı ve mesaj yoluyla benimle iletişime geçti. O dönem kendisini tüm sosyal medyadan ve diğer her şeyden soyutlamıştı."

"Açıkçası, olaylardan dolayı başa çıkması gereken duyguları vardı. Ama bana destek olarak çok güzel bir mesaj gönderdi."

"Farklı takım hesaplarından, farklı pilotlardan ve daha birçok kişiden gelen sayısız mesajın yanı sıra, diğer bazı üst düzey Mercedes takım üyelerinden mesajlar bile aldım." dedi.

2021 Şampiyonası'nın kaderini etkilemek için kasıtlı olarak hiçbir şey yapmadığını bilmesine rağmen Latifi, gelen tepkilerle başa çıkamadı ve sosyal medya kullanımına ara vermek zorunda kaldı.

Bu sezon sadece Japonya GP'de puan kazanan Latifi, "Telefonumdan sosyal medyayı sildikten iki gün sonra yavaş yavaş geri döndüm, uygulamaları telefonuma yeniden yükledim."

"Sosyal medyamda bana yardımcı olan halkla ilişkiler çalışanlarım var ve bütün bunlara erişimleri var. Bu durumda herhangi birinin yapacağı gibi, mümkün olduğu kadar olumsuz yorum ve mesajları temizlemeye çalıştıklarını söylediler."

"O yüzden onlardan ve sosyal medyası olan aile üyelerimden çok fazla şey duydum."

"Sosyal medyaya geri döndüğümde kötü mesajları görmeye devam ettim. Sanırım bu hiçbir zaman tam olarak son bulmayacak. Bu, günümüzdeki sosyal medyanın çirkin tarafı.”

"Yanlış hiçbir şey yapmadım. Eğer kazayı bilerek yapsaydım bu bambaşka bir mesele olurdu, ama ben sadece yarışıyordum." dedi.