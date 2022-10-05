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Formula 1 / Singapur GP Haberler

Latifi, hakemlerin neden grid cezası vermeden önce kendisiyle görüşmediklerini merak ediyor

Japonya GP'si için grid cezası alan Nicholas Latifi, komiserler kurulunun ne kendisiyle, ne Guanyu Zhou ile görüşmeden karar verdiklerini ve bunun doğru olmadığını düşünüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Latifi, hakemlerin neden grid cezası vermeden önce kendisiyle görüşmediklerini merak ediyor
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İlk turlarda Latifi'yi geçmeye çalışan Zhou'nun yarışı, rakibi tarafından hemen solundaki duvara itilmesi ve aracının hasar görmesi sonucu sona ermişti.

Temasın ardından lastik patlatan ve yavaş bir şekilde pite dönen Latifi ise süspansiyon hasarı nedeniyle yarıştan çekildi.

Yarış esnasında teması inceleyen komiserler kurulu, Latifi'nin Zhou'ya yeterince boşluk bırakmadığı ve sonraki yarışta cezalandırılması gerektiği yönünde karar verdiler.

Sonuç olarak, Kanadalı pilot Japonya GP'si için beş sıra grid cezasının yanı sıra iki de ceza puanı aldı.

Yarış dışı kalması ve nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Latifi, komiserlerin her iki pilotu da çağırmadan hızlıca karar almalarını "biraz garip" buluyor.

Motorsport.com'a konuşan Latifi, "Açıkçası, tüm turları tamamlayamadığım için hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyim." 

"Yarışın ardından komiserlerle kısa bir görüşme yaptım, nitekim pilotlarla konuşmadan bir karar verdiler ki bunu biraz garip buldum."

"Özellikle de her iki pilot da yarış dışı kaldığı için aceleye gerek yoktu, zaten normalde böyle bir şey olduğunda her zaman her iki pilotun da fikirleri alınır." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Alex Albon, Williams FW44

Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Normal yarış çizgisini izlediğini söyleyen Latifi, Zhou'ya yeterince boşluk bırakmadığını itiraf ederken rakibini göremediği konusunda da ısrarcı.

Latifi, "Kural açık bir şekilde bir araca yeterli alan bırakmaktır. Pozisyonun tekrarına baktım, her turda olduğu gibi 3. virajı biraz geniş aldığım ve frenleme için ideal hatta geri döndüğüm çizgide ilerliyordum."

"Sorun şu ki, Zhou viraj çıkışında benim kör noktamda çok iyi bir boşluk yakalamıştı. Araç üstü görüntülerden kendisini görmek mümkün, ancak aynalardan her iki yöne de bakmıştım ve kendisini göremiyordum." 

"Rakibimin nerede olduğunu göremezsem normal çizgimi takip ederim. Ancak kurallara göre hareket edildiğinde neden ceza aldığımı anlayabiliyorum."

"Bence Zhou da durumun farkında olmalıydı, bu araçlarda kör bir nokta olduğunu biliyor -ki kendisi tam olarak kör noktamdaydı. Tekrar ediyorum, gelişigüzel bir çizgide değildim, yarış boyunca takip ettiğim çizgideydim."

"Aslında ceza konusunda değil, bu konuda konuşmak istememeleri konusunda çok sinirliyim. Peki bu doğru bir ceza mı? Geçen yıl Macaristan'da diğer araçlarla çarpıştığı için [Valtteri] Bottas'a da aynı cezayı verdiler ki bu bire bir kazadan çok daha kötü."

"İkili temaslarda genelde üç sıra ceza veriyorlar." dedi.

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