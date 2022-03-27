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Latifi: "Hafta sonu boyunca ilk kez böyle bir sorun yaşadım"

Williams pilotu Nicholas Latifi, aracın arkasını kaybetmesine ve kaza yapmasına neden olan olayı, hafta sonu boyunca ilk kez sıralama turlarında yaşadığını söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Latifi: "Hafta sonu boyunca ilk kez böyle bir sorun yaşadım"
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Williams pilotu Nicholas Latifi, cumartesi akşamı gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde aracının arkasını kaybetmiş ve duvara çarpmıştı.

Tekrarlarda Latifi'nin Q1'deki ikinci denemesinde 13. virajın girişinde, bir anda arkadan kayma yaşadığı görüldü. Bu da onu sağ taraftaki bariyerlere itti. Sonuç olarak kaza yaptı ve seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Yarışa 18. sıradan başlayacak Kanadalı pilot, olayın ardından biraz şaşırmış durumdaydı ve üzgün görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Latifi, hafta sonu boyunca ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını ve sebebini anlamadığını dile getirdi.

Latifi, "Fiziksel olarak iyiyim, zaten sert bir darbe de hissetmedim. Fakat kontrol amaçlı tıbbi merkeze gittim."

"Neler olduğunu bilmiyorum. 13. virajda fren yaparken aracın arkasının kontrolünü kaybetmiş gibiyim... Görüntüleri tekrar izledikten sonra bu sonuca vardım. Şimdi verilere bakmamız gerekiyor."

"Beni şaşırttı çünkü hafta sonu boyunca pistin bu kısmında hiçbir zorluk yaşamamıştım, her şey yolunda gidiyordu. Sonra sıralama turlarında böyle bir olay ortaya çıktı. Bu açıdan biraz şaşkınım."

"Takım için kendimi kötü ve rahatsız hissediyorum çünkü pahalıya patlayan bir hataydı... Sezon başında ciddi bir kaza yapmak her zaman kötüdür. Fakat aracın davranışları daha şimdiden Bahreyn'e kıyasla biraz daha iyi hale gelmiş durumda."

"Şimdi araç üzerinde ayar çalışmaları yapmayı sürdürmeliyiz."

Yarış sorulduğunda Latifi, "Önümüzde uzun bir yarış var ve geçen yılki yarıştan neler olabileceğini hatırlıyoruz. Geçen yıl bolca aksiyon vardı, bu yüzden karşımıza pek çok fırsat çıkabilir ve bunlardan faydalanmaya hazır olmamız lazım." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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