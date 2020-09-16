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Formula 1 / Toskana GP / Son dakika

Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"

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Latifi: "Güvenlik aracı ışığındaki değişiklik, kaosu engellemezdi"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Nicholas Latifi, Toskana GP'de güvenlik aracı sonrasında startta yaşanan kaosun, güvenlik aracının ışıklarını erken söndürmesi halinde dahi olabileceğini söyledi.

Mugello'daki yarış, yarışın başındaki güvenlik aracından sonraki yeniden startta Latifi'nin de karıştığı kaza nedeniyle kırmızı bayrakla durdurulmuştu.

Valtteri Bottas'ın ön grupta kontrolü elinde bulundurduğu yeniden startta, orta gruptaki pilotlar ön bölümdekilerden önce hızlanıp ardından yavaşlayınca en arkadan gelen pilotlar büyük kaza geçirdiler. Bu olayda Latifi ile birlikte Kevin Magnussen, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi yarış dışı kaldı.

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Yarıştan sonra yapılan incelemede 12 pilot, yeniden startta kontrolsüz bir şekilde hızlanıp yavaşladıkları için uyarıldı.

Olayın ardından bazı isimler, güvenlik aracının ışıklarını çok geç söndürmesi nedeniyle lider pilotun fark açacak zamana sahip olmadığını, bu yüzden asıl suçun güvenlik aracında olduğunu söylediler. Latifi ise bunun pek fark yarattığını düşünmüyor.

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 and Kevin Magnussen, Haas VF-20 crash

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 and Kevin Magnussen, Haas VF-20 crash

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Cars of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20 and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 being recovered after crashing

Cars of Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Kevin Magnussen, Haas VF-20 and Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 being recovered after crashing

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Latifi, "Siz liderken güvenlik aracı ışıklarını çok geç kapattığında, bunun her zaman mümkün olan en erken zamanda bunun olmasını istersiniz çünkü bu sayede performansı kontrol edebilirsiniz."

"Valtteri, güvenlik aracı ışıklarını erken kapatsa dahi erkenden hızlanır mıydı emin değilim. Bence o, hava koridoru etkisini minimuma indirmek için yine o kadar geç bir noktaya kadar beklerdi."

"Yani güvenlik aracı turun başında dahi ışıklarını kapatmış olsaydı, tam bir turu öyle geçirirdi ve muhtemelen yine aynı noktada yarışı başlatırdı çünkü akıllıca olan buydu." dedi.

 

 

Latifi, bu şekilde yapısı gereği özel durum olan pistlerde benzer olayların olması için farklı bir şeyin yapılabileceğini söyledi.

Latifi, "Bu konuda ilerlemek için, bazı pistlere özel yaklaşım sergilenebilir. Mesela Bakü gibi pistlerde farklı bir şey uygulamayı değerlendirebilirler."

"Bu konuda karar vermek zor. Ancak kesinlikle, bu tür durumlarda pilotlar biraz daha fazla disiplinli olmalı."

"Bu tür durumların olmaması için yakın takip olmamalı ve makul bir fark korunmalı. Bu kaza, orta grupta bazı isimlerin önündekiyle çok fazla fark açıp, ardından yarışın başlayacağını düşünerek tam gaz ilerlemesi sonucunda oldu." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Toskana GP
Pilotlar Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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