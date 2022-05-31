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Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"

Nicholas Latifi, güvenlik aracı arkasında yaptığı kazanın kendisinden kaynaklanmadığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Latifi: "Güvenlik aracı arkasındaki kazaya 'araçtaki bir problem' sebep oldu"
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Williams için sezonun "unutulması gereken" yarışlarından birisi olan Monako'da Nicholas Latifi oldukça olağan dışı bir kaza yaptı.

Kanadalı pilot, güvenlik aracı arkasında atılan turlarda aracının kontrolünü kaybetti ve Casino bölümünde dış taraftaki bariyerlere çarptı.

O anda herkes Nicholas Latifi'nin suda kızaklayarak bariyerlere çarptığını düşünüyordu ancak Kanadalı pilota göre durum bambaşkaydı.

Latifi, o anla alakalı soruya şöyle yanıt verdi: "O virajda tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz."

"Hata yapmadığımı biliyorum. O viraja geldiğimde direksiyonu çevirdim ve araç, öyle olmasa bile gaz pedalına basılıymış gibi davrandı."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Direksiyonu çevirdiğim anda araç aniden hızlandı ve kaydı. Gerçekten çok garip bir olaydı fakat sorun yaşadığımız açıktı."

"Ne yazık ki araç bu yüzden hasar gördü ve yarış başlamadan önce pite girmek durumunda kaldım."

"Sorunun pedalla ilgili olmadığını kesinlikle biliyorum.. Motorun devrini artıran başka bir şey vardı ve o anda araç içerisinde yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Gaz pedalına basmasam da araç hızlandı."

"Neler olduğunu bilmiyorum fakat gerçekten çok garipti."

Latifi, yarışın kendisiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Islak zeminde sürüş yapmak her zaman için zordur ve Monako gibi bir cadde  pistinde bunu yapmak daha da zor oluyor."

"Çok zor bir yarıştı ve erken pit stoptan sonra gridin arkasından koptuk ancak geçiş lastiklerle iyi bir tempomuz vardı ve grubu tekrar yakaladık."

"Orta lastikle attığım son bölüm, araç içerisinde rahat hissetmediğim için oldukça zordu. Fakat bu koşullarda hiç kolay olmasa da aracı bitiş çizgisine getirmeyi başardık ve aynı zamanda savaştığımız isimlerden ikisini geçtik, ki bu olumlu bir şey."

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