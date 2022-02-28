Latifi: "Güç dengeleri tamamen değişti"

Nicholas Latifi, Formula 1'in yeni kurallarıyla birlikte araçların davranışlarının ve tepkilerinin tamamen değiştiğini söylüyor.

Geçtiğimiz birkaç yıldır pilotlar kirli havada yere basma gücünü kaybettiklerinden ve bu nedenle öndeki aracı takip etmenin neredeyse imkansızlaştığından şikayetçiydi.

Formula 1 tarafından 2022 araçlarıyla birlikte kirli havayı azaltmak ve teker tekere mücadeleleri arttırmak hedefleniyor.

RacingNews365.com'a konuşan Latifi, "Araçlar özellikle görsel açıdan bir hayli farklı görünüyor. Yeni araçlar ve yeni kurallar güç dengesini tamamen sıfırlamış gibi.

"Formula 1'deki ilk iki senemde, hem 2020'de hem de 2021'de araçlar daha çok bir önceki yılın evrimleri gibiydi, sahip olunan temelin üstünde çok az değişiklik yapılmaktaydı."

"2022 araçları ise geçtiğimiz yıldan tamamen farklı. Bu sene yapılacak geliştirmeler ve takım olarak hangi yöne gitmek istediğimize dair vereceğimiz reaksiyon aşırı kritik olacak.

2018-2020 arası hem finansal, hem de performans anlamında zorlu geçen üç yıl boyunca takımlar şampiyonası sonunculuğuna abone olan Williams, geçtiğimiz sezon takımlar şampiyonluğu sekizinciliğini elde etmişti. Kanadalı pilota göre yeni düzenlemeler Grove merkezli ekip için sadece yeni bir başlangıç adımı olacak.

"Bu yıl önümüzde temiz bir sayfa ve sonsuz olasılıklar var"

"İyi olasılıkların gerçekleşeceğini umuyorum ve bunun için çok heyecanlıyım."

Latifi, George Russell'ın Mercedes'e gidişi sonrasında onun yerini dolduran Alex Albon ile takım arkadaşı olacak. Albon bir senedir gridden uzaktı.

Latifi, şu ana dek Albon ile iyi bir ikili olduklarını düşünüyor.

"Açıkçası, yeni bir takım arkadaşıyla performans açısından nerede olacağımızı bilmiyoruz, ancak (Albon ve ben) çok iyi anlaşıyoruz"

"Bir sorun yaşayacağımıza dair endişem yok. Şu ana kadar birlikte iyi çalışmalar sürdürdük ve onunla takım arkadaşı olmaktan mutluyum."