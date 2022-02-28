Latifi: "Güç dengeleri tamamen değişti"
Nicholas Latifi'ye göre yeni kurallarla birlikte güç dengeleri değişmiş, hatta sıfırlanmış durumda.
Nicholas Latifi, Formula 1'in yeni kurallarıyla birlikte araçların davranışlarının ve tepkilerinin tamamen değiştiğini söylüyor.
Geçtiğimiz birkaç yıldır pilotlar kirli havada yere basma gücünü kaybettiklerinden ve bu nedenle öndeki aracı takip etmenin neredeyse imkansızlaştığından şikayetçiydi.
Formula 1 tarafından 2022 araçlarıyla birlikte kirli havayı azaltmak ve teker tekere mücadeleleri arttırmak hedefleniyor.
RacingNews365.com'a konuşan Latifi, "Araçlar özellikle görsel açıdan bir hayli farklı görünüyor. Yeni araçlar ve yeni kurallar güç dengesini tamamen sıfırlamış gibi.
"Formula 1'deki ilk iki senemde, hem 2020'de hem de 2021'de araçlar daha çok bir önceki yılın evrimleri gibiydi, sahip olunan temelin üstünde çok az değişiklik yapılmaktaydı."
"2022 araçları ise geçtiğimiz yıldan tamamen farklı. Bu sene yapılacak geliştirmeler ve takım olarak hangi yöne gitmek istediğimize dair vereceğimiz reaksiyon aşırı kritik olacak.
2018-2020 arası hem finansal, hem de performans anlamında zorlu geçen üç yıl boyunca takımlar şampiyonası sonunculuğuna abone olan Williams, geçtiğimiz sezon takımlar şampiyonluğu sekizinciliğini elde etmişti. Kanadalı pilota göre yeni düzenlemeler Grove merkezli ekip için sadece yeni bir başlangıç adımı olacak.
"Bu yıl önümüzde temiz bir sayfa ve sonsuz olasılıklar var"
"İyi olasılıkların gerçekleşeceğini umuyorum ve bunun için çok heyecanlıyım."
Latifi, George Russell'ın Mercedes'e gidişi sonrasında onun yerini dolduran Alex Albon ile takım arkadaşı olacak. Albon bir senedir gridden uzaktı.
Latifi, şu ana dek Albon ile iyi bir ikili olduklarını düşünüyor.
"Açıkçası, yeni bir takım arkadaşıyla performans açısından nerede olacağımızı bilmiyoruz, ancak (Albon ve ben) çok iyi anlaşıyoruz"
"Bir sorun yaşayacağımıza dair endişem yok. Şu ana kadar birlikte iyi çalışmalar sürdürdük ve onunla takım arkadaşı olmaktan mutluyum."
Nicholas Latifi, Williams FW44
Fotoğraf: Alessio Morgese
Williams, en iyi tur zamanlarına bakıldığında, Barcelona testlerini en hızlı yedinci takım olarak tamamladı.
Ancak Latifi, sezonun bu en erken aşamasında, tempolarını tamamen veri toplamaya yönelik ayarladıklarını savunuyor.
"Bu testte gerçekten tam performansın peşinde değildik, sadece sistemleri ve yeni aero platformunun hassasiyetlerini anlamaya çalıştık. Birçok basit test yaptık."
"Ama bence [gelecek ayki Bahreyn testi] daha anlamlı karşılaştırmalar sunacak. Bunun tek sebebi ilk yarışa orada çıkacak olmamız değil, aynı zamanda daha benzer koşullarda yarışacak olmamız.
"Kış testleri için Barselona'ya gelmemiz, yılın ilerleyen zamanlarında burada yarıştığımızda piste yeniden alışmak için pek yardımcı olmuyor çünkü koşullar çok farklı.
"Ortada halen birçok bilinmeyen var, fakat sadece 2.5 güne sahibiz."
Bazı 2022 araçları, minimum ağırlık limitinin önemli derecede üstünde olabilir
Alfa Romeo, C42 ile ikinci çekim gününü tamamladı