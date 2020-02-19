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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "F1'e çaylak olarak girmek için kötü bir yıl"

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Latifi: "F1'e çaylak olarak girmek için kötü bir yıl"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 18:46

Bu sene Williams'ın tam zamanlı sürücüsü olan Nicholas Latifi aynı zamanda bu sene gridde yer alan tek çaylak sürücü oldu. Kanadalı sürücü, ofiste tam zamanlı çalışan olarak geçirdiği ilk gününü anlattı.

Geçen senenin F2 şampiyona ikincisi Nicholas Latifi, 2019'da Williams ile antrenman turlarına katılmıştı ve 2020 için de Robert Kubica'nın takımdaki yerini aldı. 

Bugün Kanadalı pilot, bir tam zamanlı F1 sürücüsü olarak ilk gününü tamamladı ve testlerin ilk gününde 53 tur tamamladı, en hızlı turu 1.18.382 olurken günü 12.sırada tamamladı.

İlk günü hakkında konuşan Latifi şunları söyledi: "Gayet iyi bir gündü, yani daha doğrusu, iyi bir öğlendi. Sabah George'u izledim ve radyodan da onu dinleyerek ne öğrenebileceğimi görmeye çalıştım, sürüş olarak. Bu yüzden genel olarak pozitif bir gün geçirdim. Geçen seneki araca göre daha iyi bir hissiyat var, araç bazı noktalarda büyük bir gelişim göstermiş, bunu görmek süper bir şey. Tabii ki bu da testin ilk günü bu yüzden benim daha çok hızlanmam ve araçta rahat bir konuma gelip bir şeyleri test etmem ve aracın farklı durumlarda nasıl tepki verdiğini görmem için biraz daha aşama kaydetmem gerekecek.

"Takıma büyük bir teşekkür sunmam gerek, her konuda çok organize olmuşlardı ve bu sene her konuda çok iyilerdi, özellikle geçen seneden sonra, ancak fabrikadaki herkes ve pistteki çalışan herkes kış boyunca aracı geliştirmek için büyük bir çaba sarf etti. Araçtaki yol tutuş kesinlikle daha iyi, ki bu daha testlerin ilk günü. Bu yüzden pistin nasıl geliştiğini görmemiz lazım ve buna göre araçtaki potansiyeli bulmamız gerekecek."

Latifi bu sene griddeki tek çaylak olmasının onu nasıl etkilediği sorusuna ise şu cevabı verdi: "Bence kesinlikle çaylak olarak spora giriş yapmak için zor bir sene. Sezon öncesi testler iki gün daha da kısaldı ve sezon içi test bulunmayacak. Bu durum işimi daha da zorlaştıracak çünkü her sürücüye toplam 3 gün hak veriliyor gibi olacak. Ancak aynı zamanda bu seneye gelirken kendimi hazır hissediyorum, sadece geçen sene takımla yaptığım işten dolayı değil ancak genel Formula 1 deneyimi olarak da bir önceki seneye göre daha iyi hissediyorum.

"Bu sene Formula 1'e katılmak yeterince havalı bir hissiyat, griddeki tek çaylak olmak ise benim için bir anlam ifade etmiyor. Şu anda gridde olan pek çok pilot ile junior kategorilerde beraber mücadele ettim, tahminen gridin yarısı ile daha önce mücadele ettim. Bu durum varken yeni bir şey hissetmeli miyim? Bir bilinmezliğe ilerlediğim bir durum yok. Tek çaylak olmak pek de kafama taktığım bir şey değil, olan oldu."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nicholas Latifi
Takımlar Williams
Editör Efe Kahya

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