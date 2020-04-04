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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "F1'de sadece cuma antrenmanlarına katılmak riskli"

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Latifi: "F1'de sadece cuma antrenmanlarına katılmak riskli"
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 09:10

Nicholas Latifi, sadece birinci antrenman seanslarında piste çıkmanın bazen yarardan çok zarar getirebileceğini düşünüyor.

Formula 1 takımları, genel olarak bir sonraki yıl yarışmayı düşündüğü pilotu önceden cuma antrenmanlarında piste çıkarıyor.

Bunun son örneği Nicholas Latifi'ydi. Kanadalı pilot, Williams'la cuma antrenmanlarında piste çıktı ve F2'yi ikinci bitirmesinin ardından bu yıl F1'e adım attı.

Latifi hem cuma antrenmanları hakkında konuştu hem de F1 ile F2'yi kıyasladı.

Latifi, “Formula 1'de sadece ilk antrenman seansına katılmak zor oluyor çünkü takımın ana yarış pilotları kadar tur atamıyorsunuz. Yani kendine özgü zorlukları var."

"Bu nedenle katılarak alacağınız riskleri ve faydaları doğru şekilde değerlendirmeniz çok önemli. Çünkü orada yapabileceğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorsunuz, takıma gösterebileceğiniz her şeyi göstermeye çalışıyorsunuz. Ama aynı zamanda ana pilotların çalışma programını mahvedebilecek risklerden de kaçınmanız gerekiyor."

"Geçen yıl direksiyonun arkasına her geçişimde ilerleme kaydettiğimi hissetim. Bazı pistlerde kendime daha çok güveniyordum, çünkü onları daha iyi tanıyordum ve daha fazla risk alabiliyordum. Örneğin Montreal gibi bir cadde pistinde, Paul Ricard gibi bir yarış pistinde olduğu kadar zorlamıyorsunuz. Çünkü Montreal'de bir yere çarpmak daha kolay. Paul Ricard'da ise zor."

“Gelişimden memnunum ve Brezilya'da yağmur altında biraz sürüş yaptığım için mutluydum çünkü mevcut F1 araçlarını ıslak zeminde hiç kullanmamıştım. Bu, son derece önemli bir şey ve yeni sezon öncesinde büyük bir fayda sağlayacak."

"Formula 1 ve Formula 2'yi kıyaslarsak, aradaki fark çok büyük. Formula 1 araçları, Formula 2 araçları ile kıyaslandığında çok daha hızlı. Ama Formula 1 dışında, Formula 2 araçlarından daha hızlı bir şey yok."

"Dışarıda göründüğünden bile daha zor olan Formula 2'ye alışmak kolay değil. Bence sadece böyle bir deneyime sahip olan sürücüler bunu doğrulayabilirler."

"Formula 1 aracı ergonomik olarak çok farklı. Araçta hareketsiz dursa bile, kokpitte farklı hisleriniz oluyor. Biraz farklı oturuyorsunuz, kemerler farklı hissettiriyor, direksiyon simidi ve pedallar farklı."

"Formula 1'in direksiyonunda bir buçuk saat geçirdikten ve limitlere çıkmaya çalıştıktan hemen sonra, Formula 2 aracının direksiyonuna geçince bahsettiğim farklılıklar çok fark edilir hale geliyor." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Editör Kemal Şengül

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