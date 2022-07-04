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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Latifi: "F1'de olmayı hak ettiğimi biliyorum"

Nicholas Latifi, hakkındaki eleştirileri göz ardı etti ve Formula 1'de olmayı hak ettiğini Britanya GP'de gösterdiğini söyledi.

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Latifi: "F1'de olmayı hak ettiğimi biliyorum"
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Kanadalı pilot, 2022 sezonunda Williams aracından en iyi performansı almakta zorlandı ve geçtiğimiz iki sezon boyunca düzenli olarak takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kaldı.

27 yaşındaki pilot, cumartesi günü kariyerinde ilk kez ilk 10'da yer aldı ve takım arkadaşı Alex Albon'un 6 sıra önündeydi. Yarış gününde ise 12. sırada finiş görmeyi başardı.

Latifi'nin bu performansı, 2023'te yerini Alpine'in genç sürücüsü Oscar Piastri'nin alacağı söylentileri varken geldi.

Latifi, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Bu sonuç bana daha fazla rahatlık vermiyor."

"Bu aslında benim güvenimi artırıyor ve iyi oluyor. Bu performansları gösterebileceğimi biliyorum ve işler yolundaysa, Formula 1'de olmayı hak ettiğimi gösterecek kadar hızlı sürebilirim."

Latifi, koltuğunun güvende olmasını sağlamanın, birden fazla etkileyici hafta sonu gerektirdiğinin de farkında.

Latifi, "Bu yıl işler iyi girmiyor, bu bir sır değil. Fakat bu sonuç biraz güven kazandırıyor."

"İyi bir sonuç ve güçlü performansı tutarlı bir şekilde almam gerekiyor. Tek bir seferden daha fazlası gerekiyor."

"Umarım bu tek seferlik olmaz, önümüzdeki seanslarda göreceğiz ama ihtiyacımız olan bu."

"Bu sonucun ardından pek rahatladığımızı düşünmüyorum ama elbette çok memnunum." dedi.

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