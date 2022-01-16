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Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik

Williams pilotu Nicholas Latifi, yeni kuralların geldiği 2022 Formula 1 sezonunda esnek olmanın ve değişikliklere adapte olmanın, daha fazla gelişimin anahtarı olacağını düşünüyor.

Latifi: "Esnek olmak, 2022'de daha fazla gelişimin anahtarı olacak"

Latifi, Williams'taki ikinci senesinde aracın daha iyi adapte olmuş ve hızlı takım arkadaşı George Russell'a daha yakın performans sergilemişti.

Kanadalı pilot, Macaristan'da 7. olarak ilk puanlarını kazanmasının ardından Belçika'da 9. olarak yine puan kazandı.

Bu sezon Latifi'nin arkadaşı Red Bull'un eski pilotlarından Alex Albon olacak. İkili, 2018 Formula 2 sezonunda DAMS'ta takım arkadaşı olmuşlardı.

Latifi, "Çıkardığım en iyi ders, duruma göre aracın kontrolünde esnek ve adapte olmanın ne kadar önemli olduğuydu."

"Özellikle aracınız sevdiğiniz bir şekilde sürülmüyorsa, ki 2022 araçları hakkında birçok isimden benzer şeyler duyuyorum, o zaman esnek olmalısınız."

"Pilot olarak mevcut duruma adapte olabilme, en önemli yeteneklerden ve özelliklerden birisi. Çünkü bazen her şeyin umduğunuz gibi olmayacağını biliyorsunuz. Aracın tam olarak nasıl davranacağını ve pist koşullarını tahmin edemediğinizde, duruma adapte olmanız gerekiyor."

"Adaptasyon, özellikle F1'deki en büyük konu. Hiçbir şey mükemmel olmuyor. Araç bazen biraz daha iyi olabiliyor, sürüş biraz daha iyi olabiliyor. İstediğiniz şekilde olmadığı durumlarda aracın sürüşüne daha iyi adapte olmanız gerekiyor."

"Bu yeni bir şey olmayabilir. Bu alt serilerde de deneyimlediğim bir şeydi ancak pist üstünde yaşadıklarımın ardından bunu yeniden fark ettim." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Photo by: Erik Junius

2021'de iyi bir ilerleme kaydeden Latifi, 2022'de de benzer şekilde ilerleyişi sürdürebileceğini düşünüyor.

Latifi, "Hangi spor olursa olsun çaylak yılınızdan ikinci yılınıza geçtiğinizde gelişme kaydedersiniz ancak özellikle F1 ve yarışlarda, bu durumda her zaman daha büyük ilerleme kaydedersiniz ve kazanç sağlarsınız."

"Sadece sürüş açısından değil, F1 ortamında, takım ortamında daha fazla bulunarak, alt serilerde pek karşılaşmadığınız ancak F1'de yüzleştiğiniz konularda daha rahat olursunuz."

"Bu durum her zaman, zaman ekranlarına yansımaz ancak şu an için içerisinde bulunduğumuz durum önemli değil. Kendime olan güveni arttırma, takıma olan güveni arttırma ve takımın ilerleyiş yönü daha önemli. Heyecan verici bir dönemdeyiz." dedi.

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