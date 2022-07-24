Latifi direksiyonundan şikayetçi, Williams karşı çıkıyor
Sıralama turlarının ilk bölümünde direksiyon simidi sorunu yaşadığını söyleyen Nicholas Latifi'ye cevap veren Williams, sorunun pek de büyük olmadığını belirtti.
Britanya'da Alex Albon'un aracına getirilen Williams'ın güncellenmiş karoser paketi, istenen verilerin elde edilemediği iki yarışın ardından Paul Ricard'da Nicholas Latifi'nin de kullanımına açıldı.
Ancak kötü bir sıralama seansı geçiren Latifi günü son sırada tamamladı, turu ikinci bölüme geçen Albon'dan 0.3 saniye daha yavaştı.
Durumdan memnun olmayan Latifi, "Yaşamamamız gereken birçok küçük sorun yaşadığımızı hissediyorum."
"Hafta sonu boyunca düzeltemediğimiz bir direksiyon simidim vardı ve tabii ki kapalı parktayken bunu yarınki yarış için düzeltemeyiz."
"Direksiyonunuzun biraz merkezden uzak olması bir pilot olarak son derece rahatsız edici ve sinir bozucu. Pek doğru gitmeyen başka şeyler de var."
"Araç oldukça hızlıydı, bu güncelleme paketindeki gelişmenin açık bir işareti. Ancak son turda ne olduğunu anlamıyorum." dedi.
Takımın direksiyon simidindeki sorunla ilgili nasıl bir açıklama yaptığı sorulduğunda Latifi, "Henüz bir cevabım yok." yanıtını verdi.
Nicholas Latifi, Williams FW44
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak Williams araç performans şefi Dave Robson, direksiyon sorununun Latifi'nin aracı üzerindeki etkisinin pek de büyük olduğunu düşünmüyor.
Robson, "Veriler ve videolar, sorunun oldukça küçük bir sorun olduğunu gösteriyor."
"Bütün bunlarla birlikte, her zaman bazı kusurlar da mevcut. Geçmişte geceleri istediğimiz kadar zaman geçirebilir, aracı parçalara ayırabilir ve sorunu bulabilirdik, ancak azaltılmış çalışma saatleri nedeniyle işler zorlaşmış vaziyette."
"Sorunun aracın kendisinde olduğunu düşünmüyorum, birbiriyle kesişen birçok faktör var. Yani pit şeridinde durum o kadar da kötü değil."
"Belki sorun onu biraz rahatsız etti ama dürüst olmak gerekirse [sorunun] çok da kötü olduğunu düşünmüyorum." dedi.
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