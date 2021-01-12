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Formula 1 / Son dakika

Latifi, COVID-19 endişesiyle neredeyse İspanya GP'yi kaçırıyormuş

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Latifi, COVID-19 endişesiyle neredeyse İspanya GP'yi kaçırıyormuş
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Nicholas Latifi, COVID-19 korkusu yaratan bademcik iltihabı semptomları yüzünden İspanya GP'yi neredeyse kaçırdığını söyledi.

2020 F1 sezonunda Sergio Perez, Lance Stroll ve Lewis Hamilton gibi sürücüler COVID-19'a yakalandıkları için birkaç yarışı kaçırdılar.

Latifi, Barcelona'daki yarış öncesinde kendisini kötü hissettiğini ve ateşinin de çıkmasıyla telaşa kapıldığını söyledi.

MotorsportWeek.com'a konuşan Kanadalı pilot, sonrasında bunun bir bademcik iltihabı olduğunu öğrendiğini belirtti.

"Başlangıçta hafif ateşim olduğu için COVID-19'dan endişeliydim ama negatif testten sonra rahatladım."

“Bütün hafta sonu kendimi berbat hissettim. Vücudum ağrıyordu ve neredeyse yarışa katılamayacaktım."

"Yine de yarışa başlamak için kararlıydım. Yarışacağıma karar verdik. Eğer semptomlarım artarsa pite dönecektim."

“Neyse ki yarış ilerledikçe daha da iyi hissettim. Boğazım berbattı, her yutkunduğumda on üzerinden dokuzluk bir acı hissettim."

"Araca döndüğüm ve o hafta sonunu tamamladığım için çok utluyum."

Çaylak sezonunda hiç puan alamamasına rağmen Latifi, birden fazla kez 11. oldu ve yine de iyi bir yıl geçirdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Zeynep Temel

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