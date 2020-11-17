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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Buzda sürdüğüm ralli aracında dahi İstanbul'dakinden daha çok yol tutuş vardı"

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Latifi: "Buzda sürdüğüm ralli aracında dahi İstanbul'dakinden daha çok yol tutuş vardı"

İran asıllı Kanadalı yarış pilotu Nicholas Latifi, üstüne çok konuşulan İstanbul Park pisti hakkında konuştu ve bu deneyimin, buzda araç sürmekten “daha kötü" bir deneyim olduğunu söyledi. Latifi, ralli araçlarının yol tutuşlarının bile İstanbul’dakinden iyi olduğunu düşünüyor.

Bugüne kadarki en hızlı F1 araçları dünyanın en iyi pistlerinden birine konuk olacağı için spor camiasındaki heyecan oldukça yüksekti.

Türkiye’nin de klasik bir yarışa ev sahipliği yapacağı düşünülürken sürprizlerle dolu bir hafta sonu oldu.

İstanbul Park’taki kaygan zemin yüzünden pilotlar cuma günkü antrenman turlarında araçlarının tam performansını gösteremedi. Üstüne cumartesi günü sıralama turlarında yağan yağmur da eklenince zemin neredeyse bir buz pistine dönüştü.  

Pazar günkü yarıştan birkaç spinle ayrılan Kanadalı pilot, buzdaki bir ralli aracının, ıslak zeminli Türkiye GP'sinden daha fazla yol tutuşu olacağını söyledi. 

Motorsportweek.com’a konuşan Latifi, “Yağmurda daha önce sadece bir kere F1 aracı sürmüştüm. Bu ikinci oldu.” 

“Hatta bu yağmur değildi, buzdu; Buzdan da kötüydü!” 

“Daha önce buzda bir ralli aracı sürmüştüm. Orda bile yol tutuşu bu yarıştaki ıslak zemine göre daha iyiydi.” 

“Bu hafta sonu çok zor bir meydan okuma oldu ama bu deneyimden de bir şeyler öğrenmek bizim için iyi bir şey.”  dedi.

Bu şartların bir yerde sürüşe eğlence de kattığını kabul eden Latifi şunları ekledi: "İyi olmayan yol tutuşu... Belli bir noktaya kadar eğlenceli."

"FP1'de bunun olacağından emin olduğunuzda sadece 'tamam, düşük yol tutuşu var' der ve bu durumun tadını çıkarabilirsiniz.” 

“Her ne kadar durum eğlenceli de olsa bir nokta yarışabilmek için pistte belirli bir standartta lastikleriniz iş görebilmeli. Yağmur bunu yüz kat kötü yaptı, şaşırdım.”  

"Yağmurda zeminin, kuru zemindeki düşük yol tutuşuna nispeten daha iyi olmasını bekliyordum ama yağmur araç sürülemez bir piste sebep oldu. Bazı araçlar, bazı sürücüler için daha kolayken bazıları içinse daha zordu, bizim bulunduğumuz durum... Her şey lastiklere bağlıydı, lastikler dengeyi sağlıyordu.” 

“Aracınızın yol tutuşu daha iyiyse, virajlarda fazladan bir veya iki km alırsınız, biraz daha fazlasını yapabilirsiniz ve böyle bir döngü oluşur. Ancak daha güçlü arabalardan birinde değilseniz durum zor, daha da zor hale gelir.” 

"Hayatımda bugüne kadar gördüğüm en zor sürüş koşullarıydı ve bu sadece F1 bazında değil.” dedi. 

Çeviri: Zeynep Temel

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