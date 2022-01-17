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Formula 1 Haberler

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun

Ekleyen:
, Şef Editör

Williams pilotu Nicholas Latifi, takım danışmanı Jenson Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun olduğunu söyledi.

Latifi, Button'ın Williams'ta oynadığı rolden memnun

Formula 1 kariyerine Williams'la başlayan Jenson Button, şirketin el değiştirmesinin ardından Jost Capito tarafından danışmanlık rolüne getirilmişti.

Button, görevi gereği sürücülerle yoğun şekilde etkileşim kurup, sık sık fabrikada yer almayı umuyordu ancak COVID-19 kısıtlamaları durumu biraz zorlaştırdı.

2009 dünya şampiyonu, zorluklara rağmen fırsat buldukça takıma yardımcı olmaya çalıştı ve takımın Kanadalı pilotu Latifi, Button'ın varlığının takım için değerli olduğunu söyledi.

RacingNews365.com'a konuşan Latifi, "Jenson, buraya geldiğinden beri takım için büyük bir varlık oldu."

"Açıkçası senenin başında, yani takıma katıldığı dönemde, COVID hâlâ bir sorundu. Bu yüzden de fabrikaya çok fazla gelemedi. Pist üstünde hâlâ F1 ve Sky ile çok fazla zaman geçirdiği için balonları karıştırabileceğinin farkındaydı."

"Fakat evet, sporda çok büyük bir deneyim var ve şahsen benim için harika olan eşsiz bir sürücü bakış açısı var."

Jenson Button and Damon Hill

Jenson Button and Damon Hill

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Hatta eski yarış mühendisi bile ekibimizle birlikte, bu yüzden kendi aralarında bile ilişkileri var."

"Ekibin o kısmıyla da ilgileniyor, düzenli olarak bazı mühendislerle konuşuyor ve gördükleri hakkında fikir veriyor, ki eminim bunlar onlar için değerlidir." dedi.

Latifi, Formula 1 kariyerinin başlarında olduğu için Button'ın tavsiyelerinin de kendisi için değerli olduğunu söyledi.

26 yaşındaki, "Kişisel açıdan bakarsam, Formula 1 kariyerimin henüz başlarındayım, bu yüzden iyi yaklaşımlar, kötü yaklaşımlar ve benzeri şeyler hakkında çeşitli tavsiyeler veriyor."

"Bir sıralama turlarından hemen sonra ya da bir yarıştan sonra, onunla karşılaşırsam, bazı küçük cesaret verici sözler veriyor."

"Bu yüzden takım için büyük bir varlık olduğunu düşünüyorum. Birinden tavsiye almaya ihtiyaç duyduğumda ya da içimde bunu hissediyorsam, iletişime geçebileceğim birine sahibim."

"Yani evet, bu iyi." dedi.

Nicholas Latifi, Williams

Nicholas Latifi, Williams

Fotoğraf: Williams F1

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