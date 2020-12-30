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Formula 1 / Son dakika

Latifi: "Bu yılki en iyi yarışlarım Monza ve Imola'ydı"

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Latifi: "Bu yılki en iyi yarışlarım Monza ve Imola'ydı"
Ekleyen:
, Editör

Nicholas Latifi, bu yıl Monza ve Imola'da ortaya koyduğu performansın, bu yılın en iyileri olduğunu söyledi.

Williams adına yarışan Kanadalı pilot, bu sezon herhangi bir puan alamadı ve şampiyonayı son sırada tamamladı.

Cumartesi günleri George Russell'dan ciddi şekilde yavaş kalan Latifi, pazar günleri biraz daha iyiydi ve üç kere puan almaya çok yaklaştı.

Kanadalı pilot, özellikle İtalya'daki performansını "sezonun en güçlüsü" olduğunu düşünüyor.

Latifi şöyle dedi:" Monza ve Imola'da aldığım 11.'likleri en iyileri, ki her ikisinde de ilk F1 puanlarıma oldukça yaklaştım." 

"Avusturya'daki 11. sıramı saymıyorum çünkü o, önümdeki olaylardan faydalandığım bir yarıştı."

“Monza tuhaftı çünkü pistin araca pek uygun olmadığını düşünüyordum ama Imola'da işler biraz daha farklıydı, araç yarışta iyiydi. İyi ritim yakaladım ve bundan faydalanacak pozisyonlardaydım."

"İyi bir tempo yakalayıp, tutarlı kalabildiğimiz yarışlardan biri olduğu ortaya çıktı, ki bu bizim aracımızla her zaman yapabileceğimiz bir şey değildi."

Latifi, Imola'daki son güvenlik aracı nedeniyle daha da iyi bir konumda olmayı kaçırdıklarını düşünüyor.

Latifi, yarışın sonunda duyguların karmakarışık olduğu söyledi ve ekledi: "Bir yandan, bu hem benim hem de aracımız için gerçekten iyi bir sonuçtu çünkü aracımızın 11. en hızlısı olmadığını biliyoruz. Takım tarafındaki stratejiyle, pit stoplarla ve kişisel performansla gerçekten iyi bir yarış çıkardığımız için ortada bir memnuniyet vardı."

"Ama aynı zamanda bir sıra daha yukarıda olsaydık puan alabilecektik ve açıkçası buna bu kadar yakın olup elde edememek de bir miktar hayal kırıklığı yaşattı. Belki de başlangıçta daha farklı bir şey yapsaydım… Yarıştan sonra benim için daha az 'belki' olurdu."

 
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Editör Zeynep Temel

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