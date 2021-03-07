Latifi: "Bu yıl sıralama performansımı geliştirmeliyim"

Nicholas Latifi, geçen yıl Williams ile Formula 1'de yarışmaya başladı ve henüz ilk yılında, takım arkadaşı George Russell'a açık şekilde mağlup oldu.

İkilinin yarış temposu yakın görünse de, Latifi tek turda ciddi şekilde gerideydi.

Kanadalı pilot, dünkü FW43B lansmanında verdiği demeçte, bu yıl hedefinin sıralama performansını geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Latifi, "Bu sezon artık çaylak bir Formula 1 pilotu değilim ve bu da çalışma yaklaşımımızı değiştirecek. Artık gerekli tecrübem var, fakat sezonun kolay geçmesini beklemiyorum. Kendimi yarış hafta sonlarında artık daha rahat hissedeceğim çünkü ne bekleyeceğimi tam olarak biliyor olacağım. Sezonu büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum."

"Yeni aracı kullandık fakat çekim günü sonuçlarına bakarak yargıya varmak kolay değil. Ayrıca sürüş yaptığımız zaman sürekli yağmur yağıyordu."

"Hem pilotlar hem de mühendisler, kurallardaki yeni değişikliklere uyum sağlamak zorunda kalacakla. Aracın yeni tabanla nasıl davrandığını anlamamız gerekiyor. Testlerde ve sezonun ilk sıralama turlarında, buna nasıl uyum sağlayacağımızı göreceğiz."

Williams FW43B Fotoğraf: Williams

"Kişisel hedeflerime gelirsem, geçen yıla kıyasla gelişmek son derece önemli olacak. Sıralama hızım, 2021 yılında geliştirmek istediğim ana alan. Tek tur performansım, geçen yılki en zayıf noktamdı ve bu yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor."

"Deneyimle birlikte gelen doğal bir ilerleme olacak. Ayrıca yarış temposu anlamında kaydettiğim ilerlemeye güveniyorum. Benim için en önemli şey sıralama tempomu geliştirmek olacak. Eğer yarışa daha yukarıdan başlarsam, yarışta durum benim için daha kolay olacak." dedi.

Son olarak Williams'ın yeni renk düzeni sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse yeni renk düzenini bu röportajdan sadece birkaç dakika önce gördüm! Bence ekibin son yıllarda kullandıklarından daha yeni ve farklı görünüyor."

"Yeni sahiplerle ilk tam sezonumuz olacak ve hoş duruyor. Yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Ek olarak mavi-sarı kombinasyonu, takımın geçmişteki başarılarına atıfta bulunuyor. Aracın pist üstünde harika görüneceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: Williams