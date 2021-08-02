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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

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Williams pilotu Nicholas Latifi, 8. Sırada tamamladığı Macaristan Grand Prix’sinde umduğu ama kariyerinde sadece bir defa karşılaşacağı türden bir ilk tur geçirdiğini söyledi.

Latifi: “Bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaştığınız bir starttı”

Latifi, F1 kariyerinin ikinci senesinde Williams’ta geçirdiği süre boyunca aldığı en iyi sonucu elde ederek yarışı 8. sırada tamamladı. Ayrıca takım arkadaşı George Russell’ın da önünde finiş gören Latifi takımına önemli puanlar kazandırdı ve şu anda Williams, takımlar şampiyonasında 8. sırada yer alıyor. (Vettel'in cezasıyla birer sıra yükseldiler ve toplam 10 puan almış oldular.)

Yarışın ardından konuşan Kanadalı pilot, karşısına böyle bir fırsatın çıkmasını hep umduğunu ancak böyle bir şansında kariyerinde bir kez karşısına çıkacak kadar nadir olduğunu söyledi.

Latifi, “Önümdekilerin [yaşadığı olayı] gördüm, bu kadar aracı geçmeyi beklemiyordum ama diğer araçların hepsinin dışarı çıkmasıyla ben içeride kalmayı başardım ve sağ tarafta daha fazla yol tutuşu ve çekiş vardı. Bu yüzden, kazaya karışmayan araçlara bile kıyasla hızlanabilmeyi başardım. Bu oldukça iyiydi."

"Ancak bu umduğunuz ama kariyerinizde sadece bir defa karşılaşacağız türden bir starttı. Bu nedenle, dediğim gibi fırsatı avantaja çevirdik. Böyle bir yarış geçirme şansına bir daha sahip olmayabiliriz."

"Yine de yılın devamında puan kazanabileceğimiz pozisyonlarda olmayı umuyoruz. Fakat böyle şeyler de yaşanabilir. Umarım durum bu olmaz ama takımımızı bu pozisyona getirmek harika.”

Ayrıca Williams pilotu, bugün yarışın bir kısmını üçüncü sırada götürdü ve bu konuda şöyle konuştu: “Üçüncü sıradaydım ve yalnız bir yarış geçiriyorum gibi hissettim çünkü öndeki araç farkı açıyordu ve bende Yuki ile aramda boşluk yaratmıştım. Arkamda muhtemelen bir araç treni olacağını biliyordum çünkü sadece Yuki’yi ve arkamdaki Ferrari’yi görebiliyordum.  Bu yüzden, sadece kendi yarışıma odaklanıyordum ve elbette uzun süredir puan, podyum ya da galibiyet alabilecek bir pozisyonda olmamıştım ama bu tempoya alıştığınızda ve işinize odaklandığınızda bunu başarıyorsunuz.”

Ardından Latifi’ye takım arkadaşı Russell’ın sergilediği güçlü performansların ardından Mercedes’e geçmesi durumunda, bunun takımı ve kendisini nasıl etkileyeceği soruldu.

Kanadalı pilot, “Bence George’un kalması ya da gitmesi benim açımdan pek bir şey değiştirmiyor. Hepimiz George’un olağanüstü bir pilot olduğunu biliyoruz. Onun ne kadar yetenekli bir sürücü olduğunun farkındayız ve Mercedes’e geçerse de bunu göreceğimizden eminim."

"Şu anda onda karşı sürüyorum çünkü onunlar rekabet ederken çok iyi bir referans noktasına sahip oluyorum. Ne kadar iyi bir sürücüyle rekabet ettiğimi bilmek bana cesaret veriyor.” cevabını verdi.

George Russell, Williams Nicholas Latifi, Williams on drivers parade

George Russell, Williams Nicholas Latifi, Williams on drivers parade
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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