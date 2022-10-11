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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Latifi: "Bu sonuç geleceğimi etkilemezdi"

Nichoals Latifi, geleceğiyle ilgili karar Suzuka'dan sonra alınsaydı bile bunun pek fazla şeyi değiştireceğini düşünmüyor.

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Latifi: "Bu sonuç geleceğimi etkilemezdi"
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Nicholas Latifi, 2022 sezonu boyunca oldukça zorlandı ve yeni araçlara uyum sağlayamamış gibi göründü.

Geçtiğimiz haftalarda, artık 2023 yılında Williams ile yarışmayacağını açıklayan  Latifi, yalnızca birkaç yarış sonra Japonya'da bu yılki ilk puanlarını aldı.

Yağmur altında güçlü bir sürüş çıkaran ve dokuzuncu olan Kanadalı pilot, "Yarış iyiydi."

"Bu yılki ilk puanlarımı almak güzeldi. Sanırım en önemli şey güvenlik aracı çıkar çıkmaz pite girmekti; O noktada pite girip, önüme açmak çok işe yaradı."

"Doğru lastiği seçtik ve benim için bunu yapmak hiç de zor olmadı. Ne de olsa arkada olduğunuz için kaybedecek çok az şeyiniz oluyor."

"Bu benim kararımdı ve doğru olan da buydu. Tabii ki son anlarda bu lastiklerle finiş görmek zordu. Sekiz turun ardından ön lastikler bitmişti. O yüzden dayanmaya çalıştım ve sonunda puan aldığım için mutluyum."

"Bu, 2022'deki ilk puanlarım ve takım adına çok mutluyum, bu yarış bize moral desteği verecek." dedi.

Bunun kendisi için moral anlamında önemli bir sonuç olup olmadığı sorusuna Latifi, "Puan almak güzel bir şey. Kesinlikle olumlu ve güzel bir moral desteği oldu."

"Yine de bu noktaya kadar geleceğimle ilgili bir karar verilmemiş olsaydı bile, bunun çok fazla şeyi değiştireceğini sanmıyorum çünkü karar tek bir yarıştan ziyade yıl boyunca sahip olduğum tutarlılıkla ilgili olacaktı."

"Bu puanları almak elbette güzel, takım için de öyle. Fakat hepsi bu." dedi.

Latifi, gelecek yılki planları sorulduğunda ise, "Her seçeneğe açığım, tüm fırsatlara bakıyorum ama bunun ötesinde yorum yapacak bir şey yok." dedi.

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