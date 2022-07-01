Latifi: "Bu benim son sezonum olabilir"

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Nicholas Latifi, 2020 yılının başında Williams'a katılmış ve geride kalan süre zarfında İngiliz ekiple 48 Grand Prix'ye katılmıştı.

Bu süreçte 2021 Macaristan ve Belçika GP'lerinde olmak üzere yedi puan toplayabilen Latifi, eski takım arkadaşı George Russell'ın ardından, bir yıl aradan sonra spora geri dönen Alex Albon'un da gerisinde kaldı.

Dolayısıyla Latifi'nin F1 macerasının sona ermek üzere olduğu düşünülüyor ve Kanadalı pilotun yerini Oscar Piastri'nin alması bekleniyor.

Perşembe günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Latifi, 2022'nin kendisinin son sezonu olabileceğini kabul etti.

Latifi, "Ayrılığımla ilgili söylentiler uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor fakat bu, oyunun bir parçası."

"Yazılan her şeye inansaydık, benim için sezon Montreal'de bitmeliydi. Fakat ben gerçeklerle devam ediyorum. Yarın takım patronum Jost Capito ile görüşmem var."

"Bu yılki sonuçlarımı değerlendirdiğim zaman, 2022 sezonunun Formula 1'deki son yılım olabileceğini söyleyebilirim ancak diğer tarafta Williams'ta kalma ihtimalim de az değil." dedi.

Latifi bu hafta sonu Albon'un aksine eski araçla yarışacağını doğruladı.

"Bu hafta sonu takım tarafından hazırlanan güncellemeler yalnızca Alex'in aracında kullanılacak. Yeni güncellemelerin hazırlanması genelde zaman alan bir şey."

"Alex'in güncellemeleri almasına şaşırmadım. Bunların ileriye doğru gitmemize ve ciddi şekilde gelişmemize izin vereceğine inanıyorum."