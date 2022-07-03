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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Latifi, Britanya GP sıralama performansının tek seferlik parlama olmamasını umuyor

Williams pilotu Nicholas Latifi, Britanya GP sıralamalarında gösterdiği performansın tek seferlik olmamasını umduğunu söyledi ve daha istikrarlı sonuçlar almasının gerektiğini kabul etti.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Latifi, Britanya GP sıralama performansının tek seferlik parlama olmamasını umuyor
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Latifi, Silverstone'daki yağmurlu sıralamalarda ilk defa Q2'ye geçmesinin ardından koşulların değişmesinin de yardımıyla Q3'e de geçmeyi başardı.

Latifi 3. seansta aracına verdiği hasarın ardından hızlı tur atmadı ancak seansı 10. sırada tamamlamış oldu.

Sıralamaları değerlendiren Latifi, "Bu sonuç bana gerçekten daha fazla rahatlama vermiyor. Tabii ki bu sonuç doğal olarak daha fazla güvenmeni sağlıyor ve pozitif."

"Bu tür performanslar gösterebileceğimi biliyorum. Her şey yolunda giderken F1'de olmayı hak ettiğimi bilmek için ihtiyacım olduğu kadar hızlı sürebilirim."

"Geçen sene birçok kez bunu gördük. Bu sene George'un çok daha rekabetçi bir araçta neler yapabildiğini görüyoruz. Bu sene işler pek iyi gitmiyor, bu konu sır değil. Ancak yinelemem gerekirse, bu güven sağlıyor. Momentum güçlü bir ifade olabilir çünkü şimdilik bu tek bir iyi sonuç." 

"Her yarışta sıralamalarda 3. seansa çıkmayı beklemiyorum çünkü bu gerçekçi değil ancak istikrarlı bir şekilde güçlü performans göstermek ihtiyacımız olan şey. Sadece tek seferlik parlama olmamalı. Umarım bu tek seferlik parlama değildir. Sonraki seanslarda bunu göreceğiz."

"İhtiyacım olan şey bu. Bunu bir rahatlama sonucu olarak görmüyorum ancak açıkçası çok keyif verdi." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44

Nicholas Latifi, Williams FW44

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Latifi, yağmurlu seansın kendilerine avantaj sağladığını, takımının doğru çağrılar yaptığını söyledi.

Latifi, "Tabii ki her zaman daha hoş hissedersiniz. George geçen sene bunu birçok kez gösterdi. Gerçekten orada olmaması gereken bir araçla bunları yaptığınızı biliyorsunuz. Yağmur yağdığında fırsatların ortaya çıkacağını umarsınız."

"Pitten çıkarken her şey iyi hissettiriyordu. İyi hissettiğinizde, tur zamanlarının da iyi olmasını beklersiniz. Bu sene gerçekten bunu çok fazla yaşamadım."

"Bu yüzden açık bir şekilde hoştu. Öyle olunca ritm yakalamaya çalışırsınız. Takım beni pist üstünde iyi bir yerde konumlandırdı. Bunun da kritik olduğunu düşünüyorum."

"Q2'de o turları erkenden atmanın önemli olduğunu gördük çünkü sonrasında hava değişti. Açıkçası takım harika bir iş çıkardı ve ben de ihtiyacım olan zamanda turları attım." dedi.

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