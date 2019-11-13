Latifi, Brezilya'daki ilk seansta Kubica'nın yerini alacak

Williams'ın yedek pilotu Nicholas Latifi, bu yılki sürüş programı kapsamında resmi olarak son kez Williams aracının direksiyonuna geçecek.

Brezilya'daki ilk seansta Robert Kubica'nın yerini alacak olan Kanadalı sürücü, hafta sonu piste çıkacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Latifi, “Brezilya'da direksiyona geçme şansı yakaladığım için mutluyum. Kısa sürede üst üste üçüncü kez piste çıkacağım ve bu yüzden iyi bir ritme sahibim. Geçen yıl zaten Brezilya'daki ilk antrenmana katıldım ve pisti biliyor olmam, çabucak hız kazanmama yardım edecek."

"Birçok modern yarış pistine kıyasla Brezilya, en eski ve benzersiz pistlerden birisi. Tur çok kısa. Fakat pistin bir karakteri var ve yıllardır takvimde yer alıyor. Bu deneyimi tekrar yaşamak için direksiyona geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

İkinci seanstan sonra piste çıkacak Kubica ise Brezilya'da sürüş yapmanın eğlenceli olacağını söyledi.

“Bir sonraki Grand Prix, Brezilya'da yapılacak ve bu pisti yeterince iyi biliyorum. Interlagos'un saat yönünün tersine koşulması ve iniş çıkışlara sahip olan uzun düzlüğüyle oldukça benzersiz bir düzeni var. Bu da pisti oldukça zorlaştırıyor. Genel olarak, burada sürüş yapmak eğlenceli."

George Russell ise ilk kez burada mücadele edecek.

“Brezilya'da'da ilk kez 2017'deki ilk seansta pite çıkmıştım ve bu yüzden burayla ilgili hatıralarım var. Pist karakteri muhteşem ve direksiyona geçmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."