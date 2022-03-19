Latifi: "Bahreyn testlerinin ardından bu kadar geride olmayı bekliyordum"

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Nicholas Latifi ve yeni takım arkadaşı Alex Albon, Cuma günü Bahreyn Uluslararası Pisti'nde zaman çizelgesinin en altında yer aldılar. Williams, diğer en yavaş görünen takım olan Aston Martin'in yarım saniye gerisinde kaldı.

Latifi'nin en iyi tur zamanı, lider Max Verstappen'in 2,5 saniye gerisindeydi. Albon'un en iyi zamanı ise Latifi'nin de 0.2 saniye gerisindeydi.

Williams, 2021'de fena bir sezon geçirmemiş, 2019'dan bu yana ilk puanlarını aldıktan sonra takımlar şampiyonasını sekizinci sırada tamamlamış ve 2022'de, kural değişiklikleriyle birlikte ileriye doğru büyük bir adım daha atmayı ummuştu.

Ancak Cuma akşamı konuşan Latifi, Williams'ın Bahreyn testlerinde yaşadığı zorlukların takımın düşündüklerinden daha da geride kalacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Latifi, "Sanırım geçen haftaki testten sonra olmayı beklediğimiz yerdeyiz."

"Dürüst olmak gerekirse, bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde olmayı bekliyordum ve bence biraz zaman bulabileceğimiz ve performansı iyileştirmeye çalışabileceğimiz bazı kolay alanlar var."

"Durum bu açıdan olumlu, ancak yine de takım olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ve araçta geliştirmemiz gereken alanları, bizi geri çeken sınırlamaların ne olduğunu bildiğimizi biliyoruz." dedi.

Alex Albon and Nicholas Latifi are in for a tough start to the season with Williams Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Latifi ve Albon'un Williams aracını sürerken yaşadıkları en büyük sorunlardan birisi, ön lastiklerin sık sık kilitlenmesiydi ve Latifi'ye göre bu sorun ikinci Bahreyn testinde "çok daha belirgin hale geldi". Takım ayrıca Bahreyn'deki ikinci gününde araçta çıkan ve süspansiyonu eriten bir yangın nedeniyle neredeyse bir gün kaybetti.

Latifi, "Barcelona'da bu soruna dair pek fazla ipucu yoktu, ancak her zaman olduğu gibi Barcelona'da gerçek sorunlar pek belli olmuyor, nitekim testler çoğunlukla serin hava şartları altında gerçekleşiyor."

"Barcelona'daki kış testlerinde her şey her zaman daha iyi hissettiriyor. Kesinlikle ne olacağına dair bir adım attık."

"Bahreyn muhtemelen takvimdeki en aşırı pistlerden biri, ilk olarak çok fazla rüzgar alıyor, çok zorlu bir pist, özellikle de belli noktalarda sıcak koşullarla baş etmeye çalışırken." dedi.

Alex Albon ise Williams'ın Bahreyn testlerine kıyasla "daha iyi bir yerde" olduğu konusuna dikkat çekti ve takımın "ileriye doğru doğru adımlar attığını" söyledi.

Albon, "Barcelona'da daha iyi hissettim ama orada olan orada kalır."

"Açıkçası araç zor koşullarda sadece tek bir tepki veriyor, aracın tek bir sürüş stili var. Yapmamız gereken sadece bunu öğrenmek ve her şeyden çok ön tekerleri kilitlemekten kaçınmak. Öğrenme eğrimizi hızlandırmalıyız, bu gece ödevimizi yapacağız ve yarın daha güçlü olacağız." dedi.