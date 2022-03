Latifi: "Bahreyn testlerinin ardından bu kadar geride olmayı bekliyordum"

Nicholas Latifi ve yeni takım arkadaşı Alex Albon, Cuma günü Bahreyn Uluslararası Pisti'nde zaman çizelgesinin en altında yer aldılar. Williams, diğer en yavaş görünen takım olan Aston Martin'in yarım saniye gerisinde kaldı.

Latifi'nin en iyi tur zamanı, lider Max Verstappen'in 2,5 saniye gerisindeydi. Albon'un en iyi zamanı ise Latifi'nin de 0.2 saniye gerisindeydi.

Williams, 2021'de fena bir sezon geçirmemiş, 2019'dan bu yana ilk puanlarını aldıktan sonra takımlar şampiyonasını sekizinci sırada tamamlamış ve 2022'de, kural değişiklikleriyle birlikte ileriye doğru büyük bir adım daha atmayı ummuştu.

Ancak Cuma akşamı konuşan Latifi, Williams'ın Bahreyn testlerinde yaşadığı zorlukların takımın düşündüklerinden daha da geride kalacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Latifi, "Sanırım geçen haftaki testten sonra olmayı beklediğimiz yerdeyiz."

"Dürüst olmak gerekirse, bulunduğumuz yerden daha iyi bir yerde olmayı bekliyordum ve bence biraz zaman bulabileceğimiz ve performansı iyileştirmeye çalışabileceğimiz bazı kolay alanlar var."

"Durum bu açıdan olumlu, ancak yine de takım olarak olmak istediğimiz yerde değiliz ve araçta geliştirmemiz gereken alanları, bizi geri çeken sınırlamaların ne olduğunu bildiğimizi biliyoruz." dedi.

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images