Latifi, Azerbaycan'da aldığı cezalardan memnun değil

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Kanadalı pilot, formasyon turu öncesi bir mekanikerin hala gridde olması ve formasyon turundan önceki 15 saniyelik sinyalden sonra araçla temas etmesi nedeniyle 10 saniye dur-kalk cezası aldı.

Yarışın başlamasından çok kısa bir süre sonra pite dönüp cezasını çeken Latifi grubun bir hayli gerisinde kaldı ve yarışı da aslında bir nevi o noktada sona erdi.

İyi bir sonuca ihtiyacı olduğu günlerde kendi hatası olmayan bir sebepten ötürü sonuncu olan Kanadalı pilot, görünüşte küçük bir kabahat işlendiği için, bir miktar hoşgörü gösterilebileceği konusunda ısrar etti.

Motorsport.com'a konuşan Latifi, "Böyle bir şey için ceza almak biraz aptalca."

"Takım arabada herhangi bir şeyi değiştirmiyor veya ayar yapmıyordu. Yalnızca aracı geriye itip lastiğe dokunuyordu."

“Bu ihlale yönelik için bir mantık, sağduyu veya hoşgörü olması gerekiyor gibi görünüyor, artık nasıl derseniz. Olan oldu, hepimiz bazen hata yapabiliriz. Bu yıl kendi payıma düşeni yapıyorum.”

“Bu açıkça yarışımızı mahvetti. Liderler tarafından çok erkenden yakalandık ve mavi bayrak döngüsüne kapıldık. Aracın temposunu da hesaba katarsak, yalnız, sıkıcı ve unutulması gereken bir yarıştı."

Nicholas Latifi, Williams FW44 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams pilotunun aldığı tek ceza bu dur kalk cezası değildi, Latifi, Lewis Hamilton ile mücadele halindeki Pierre Gasly'e 7. virajdan start düzlüğüne kadar yol vermediği için 5 saniye zaman cezasıyla da karşılaştı.

Ancak Latifi, Gasly'nin yolunu kestiğini anladıktan sonra, kendisine DRS aktivasyonu vererek yardımcı olmaya çalıştığını vurguladı.

Latifi, "Yarıştan sonra Pierre ile konuştum ve ona ne yapmak istediğimi söyledim."

"O da yapmaya çalıştığım şeyi kabul etti. Gasly'e DRS vermek istedim çünkü zaten ona zaman kaybettirmiştim, eğer birkaç viraj önce yol verseydim DRS'si olmayacaktı ve kirli havaya maruz kaldığı için Hamilton tarafından geçilecekti."

"Ben de dedim ki, en azından ona DRS'yi vereyim ve kaybettirdiğim zamanı telafi etmeye çalışayım. O da doğru olanı yaptığımı söyledi." dedi.

Önümüzdeki hafta sonu Latifi, iki senelik bir aranın ardından nihayet kendi evinde yarışma şansına olacak. Kanada GP'si, COVID-19 nedeniyle iki senedir düzenlenmiyordu.

Latifi, "Nihayet Kanada'ya gideceğim için çok heyecanlıyım. Rekabetçi göründüğümüz, çok uzun düzlüklere sahip başka bir pist."

"Burada bir kez piste çıkmıştım, bu deneyimimden yola çıkarak virajların aracımız için pek uygun olmadığını düşünüyorum. Bunu biraz dengelemeliyiz. Ama sadece kendi evimde yarışıyor olmak da gayet güzel olacak." dedi.