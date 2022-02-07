Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak" Sonraki / F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?
Formula 1 Haberler

Latifi, Abu Dhabi'nin geride kalmasından ötürü mutlu

Nicholas Latifi, Abu Dhabi GP'den sonraki günlerde zorlu bir süreçten geçtiğini fakat artık geride kalmış olmasından mutlu olduğunu belirtti.

Latifi, Abu Dhabi'nin geride kalmasından ötürü mutlu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Nicholas Latifi, Abu Dhabi Grand Prix'sinde tartışmaların fitilini ateşleyen isimdi. Kanadalı pilot, yarışın son bölümünde Mick Schumacher ile çekişirken aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarpmıştı.

Ardından piste güvenlik aracı girdi ve Lewis Hamilton, lider götürdüğü yarışın son turunda tartışmalı şekilde hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kaybetti.

Öfkeli taraftarlar, yarışın ardından Latifi'ye ağır sözler söyleyip, hakaretler ettiler. Hatta bazı taraftarların Latifi'ye ölüm tehdidinde bile bulunduğu ortaya çıktı.

Latifi kısa bir süre sonra tepkilere daha fazla dayanamamış ve bir açıklamada bulunmuştu. Ancak işler o günden bu yana normale dönmeye başlamış durumda.

Pazar günü Autorsport Ödülleri'nine katılan Latifi, burada Sky Sports'un sorularını yanıtladı.

Latifi, Abu Dhabi'de yaşananlar ve sonrası sorulduğunda şöyle dedi: “Artık tüm bunların bittiğini hissetmeye başladım."

"Abu Dhabi'deki yarış geçmişte kaldı."

"Açıkçası o hafta sonunun ardından çok zor günler geçirdim ama tüm bunlar bizim sporumuzun birer parçası."

"Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin ne kadar sert olabileceğini anladım ve bunun hakkında hissettiklerimi zaten paylaştım. Fakat her şey bitti."

"Yeni sezon öncesinde insanlar geçen yılın finalinden daha ilginç konular konuşacaklar."

"Her şeyin yakında yeniden başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum."

Latifi bu yıl Williams'ta George Russell'ın yerini alan Alex Albon ile takım arkadaşı olacak.

Nicholas Latifi, Williams

Nicholas Latifi, Williams

Fotoğraf: Williams F1

paylaşım
yorumlar
Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"
Önceki haber

Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"
Sonraki haber

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi
OTOMOBİL

Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?
Formula 1

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?

Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"
Formula 1

Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"

Williams Daha fazlası
Williams
Britanya F3 şampiyonu Zak O'Sullivan Williams F1 akademisine katıldı
Formula 1

Britanya F3 şampiyonu Zak O'Sullivan Williams F1 akademisine katıldı

Capito: "2022 Williams aracında 'sağlam bir iş' çıkardık"
Formula 1

Capito: "2022 Williams aracında 'sağlam bir iş' çıkardık"

Capito: "Volkswagen kararını verene kadar bir ortaklıktan bahsetmek doğru değil"
Formula 1

Capito: "Volkswagen kararını verene kadar bir ortaklıktan bahsetmek doğru değil"

Son Haberler

Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi
OTOMOBİL OTOMOBİL

Schumacher'in eski Mercedes'i beklenen ilgiyi görmedi

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?
Formula 1 Formula 1

F1, vites kutusu ceza kurallarını da mı değiştiriyor?

Latifi, Abu Dhabi'nin geride kalmasından ötürü mutlu
Formula 1 Formula 1

Latifi, Abu Dhabi'nin geride kalmasından ötürü mutlu

Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"
Formula 1 Formula 1

Haas: "Takım bütçeleri arasında artık 10 ila 20 milyon dolar fark olacak"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.