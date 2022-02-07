Latifi, Abu Dhabi'nin geride kalmasından ötürü mutlu

Haberi dinle

Nicholas Latifi, Abu Dhabi Grand Prix'sinde tartışmaların fitilini ateşleyen isimdi. Kanadalı pilot, yarışın son bölümünde Mick Schumacher ile çekişirken aracının kontrolünü kaybetmiş ve bariyerlere çarpmıştı.

Ardından piste güvenlik aracı girdi ve Lewis Hamilton, lider götürdüğü yarışın son turunda tartışmalı şekilde hem galibiyeti hem de şampiyonluğu kaybetti.

Öfkeli taraftarlar, yarışın ardından Latifi'ye ağır sözler söyleyip, hakaretler ettiler. Hatta bazı taraftarların Latifi'ye ölüm tehdidinde bile bulunduğu ortaya çıktı.

Latifi kısa bir süre sonra tepkilere daha fazla dayanamamış ve bir açıklamada bulunmuştu. Ancak işler o günden bu yana normale dönmeye başlamış durumda.

Pazar günü Autorsport Ödülleri'nine katılan Latifi, burada Sky Sports'un sorularını yanıtladı.

Latifi, Abu Dhabi'de yaşananlar ve sonrası sorulduğunda şöyle dedi: “Artık tüm bunların bittiğini hissetmeye başladım."

"Abu Dhabi'deki yarış geçmişte kaldı."

"Açıkçası o hafta sonunun ardından çok zor günler geçirdim ama tüm bunlar bizim sporumuzun birer parçası."

"Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirilerin ne kadar sert olabileceğini anladım ve bunun hakkında hissettiklerimi zaten paylaştım. Fakat her şey bitti."

"Yeni sezon öncesinde insanlar geçen yılın finalinden daha ilginç konular konuşacaklar."

"Her şeyin yakında yeniden başlayacak olmasından dolayı çok mutluyum."

Latifi bu yıl Williams'ta George Russell'ın yerini alan Alex Albon ile takım arkadaşı olacak.

Nicholas Latifi, Williams Fotoğraf: Williams F1