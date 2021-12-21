Latifi, kaza sonrası karşı karşıya kaldığı "nefret, taciz ve tehditler" nedeniyle şoke oldu

Williams sürücüsü, Yas Marina pistinde gerçekleştirilen yarışın bitimine altı tur kala 14. virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Bu da şampiyonanın kaderinin değişmesine yol açan güvenlik aracına neden oldu.

Yarış direktörü Michael Masi, yarışın bitime bir tur kala tekrar başlamasına karar verdi ve Max Verstappen, o turda Lewis Hamilton'ı geçerek şampiyon oldu.

Salı günü sosyal medya hesapları üzerinden bir mektup yayınlayan Latifi, yarışın ardından hiç hoş mesajlar almadığını ve bunun kendisini şaşırtmadığını, ancak nefretin boyutunun "ölüm tehditlere kadar ulaştığını" ekledi.

Ayrıca Latifi, tüm bunları yaşayacağını bildiği için de telefonundan Instagram ve Twitter'ı kaldırdığını dile getirdi.

Latifi şunları yazdı: "Son yarıştan sonra durumun biraz daha sakinleşmesini istediğim için sosyal medyadan kasten uzak durdum."

"Abu Dabi'de yarış dışı olduktan sonra meydana gelen durum hakkında çok şey söylendi. Sosyal medya hesaplarıma hem halka açık şekilde hem de DM yoluyla binlerce mesaj aldım. Çoğu destekleyiciydi ancak çok fazla nefret ve taciz de vardı."

"Bununla başa çıkmanın en iyi yolunun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. Bunu görmezden gelip devam mı etmeliyim? Yoksa sosyal medyayı kullandığınızda ne yazık ki gerçek olan daha büyük sorunu kabul edip onunla baş mı etmeliyim?"

"Bu yazılı bir açıklama değil, aksine çevrimiçi kötüye kullanım ve bunun insanlar üzerindeki ciddi etkileri hakkında yeni bir tartışmaya yol açabileceğini umduğum için kendi düşüncelerimi paylaşıyorum."

"Sosyal medyayı nefret, taciz ve tehditler içeren mesajlarla, birine saldırma kanalı olarak kullanmak şoke edici bir şey ve kınadığım konu bu."

Latifi, dünya çapında yarışan bir sürücü olarak eleştiri beklediğini kabul ediyor ancak kendisini şok eden şeyin "nefret, taciz ve hatta aldığı ölüm tehditleri" olduğunu söylüyor.

Nicholas Latifi, Williams Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Kendisine yakın kişilerin de mesaj yoluyla tacize uğradığını söyleyen Latifi, bu tür mesajları gönderenlerin "sporun gerçek taraftarları olmadığını" belirtti.

Sözlerine, "İnsanların fikirleri olabilir ve bu, sorun değil. Buna kulak asmamak özellikle de sürekli olarak göz önünde olan ve incelenen bir konumdaysanız sporcu olmanın büyük bir parçası. Ancak geçen hafta aldığım yorumların çoğu sınırı aşan, işi aşırıya taşıyan boyuttaydı." diyerek devam eden Latifi, şunları ekledi: "Geçen haftaki olaylar, bu tür şeylerin olmasını önlemek ve bunlarla karşı karşıya olanları destek olmak için birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu görmemi sağladı."

"Bana karşı bu şekilde davrananların izledikleri yolu değiştirmeye ikna etme ihtimalimin düşük olduğunun farkındayım -hatta bu mesajı bana karşı kullanmaya bile çalışabilirler- ama bu tür davranışlara değinmek ve sessiz kalmamak en doğrusu."

"Bütün bu durum karşısında bana destek veren tüm taraftarlara ve insanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Mesajlarınızın çoğunu gördüm, okudum ve onları çok takdir ediyorum. Beni destekleyen bu kadar çok insanın olduğunu bilmek güzel."

Verstappen geçtiğimiz günlerde Latifi'ye "telefonunu kapatma" tavsiyesinde bulunmuştu.