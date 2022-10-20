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Latifi, 2023'te IndyCar’da yarışabilir

Nicholas Latifi, 2022 sezonunun sonunda Williams ile olan sözleşmesi sona erdiğinde IndyCar'a geçen bir sonraki Formula 1 pilotu olabilir.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Latifi, 2023'te IndyCar’da yarışabilir
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Kanadalı, Williams’dan ayrılmasının ardından belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

27 yaşında olmasına rağmen, Latifi'nin pilotluk kariyerinin sonu olacağını öne sürmek için hiçbir neden yok ve Formula 1'e dönüşü olası görünmese de, IndyCar'da bir koltuğa sahip olabilir gibi görünüyor.

F1'den IndyCar'a geçiş oldukça yaygın görünüyor. Romain Grosjean, Takuma Sato, Alexander Rossi ve Marcus Ericsson buna örnek verilebilir.

David Land tarafından hazırlanan bir rapora göre, Latifi'ye Chip Ganassi'nin dördüncü aracını Ericsson, 2021 şampiyonu Alex Palou ve Scott Dixon ile birlikte kullanma şansı teklif edildiği söyleniyor.

Chip Ganassi, Palou, Dixon ve Ericcsson ile yarı zamanlı sürücüler Jimmie Johnson ve Tony Kanaan'ın yanı sıra tam zamanlı sürücüler olarak geçen sezon 2017'den bu yana ilk kez dört araçlı bir takım olmaya geri döndü.

Nicholas Latifi, Williams Racing

Nicholas Latifi, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Latifi, eylül ayında 2023 için teyit edilmiş bir şey olmadığını, ancak seçeneklerini açık tuttuğunu söyledi.

Latifi, “Aslında verecek pek bir detayım yok.”

“Kesinlikle tüm seçenekleri araştırıyorum, diyelim.”

“Bir işi yapmadan önce her zaman endişelenirim, F1’e girmeden önce de ‘Ya başaramazsam?’ diye düşünüyordum.”

“Ancak bu yıl vermem gereken bazı kararlar olduğunun farkındayım.” dedi.

IndyCar'a geçiş, Kanadalı için eve ve ailesine daha yakın olma şansını da sağlayacak.

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