Latifi: "2022 kariyerimin en kötü yılıydı"

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Nicholas Latifi, 2020 yılında Robert Kubica'nın yerine Formula 1'e adım atmıştı ancak geride kalan yılalrda bekleneni veremedi.

Latifi bu yıl Alex Albon'a geçildi ve yıl boyunca gridin en yavaş ismiydi. Sonuç olarak da koltuğunu Logan Sargeant'a kaybetti.

Şmdilik ne yapacağı belirsizliğini koruyan Latifi, şöyle dedi: "Açıkçası hayal kırıklığı yaşıyorum ve üzgünüm. 2022, Formula 1'de üç yıllık dönemdeki en kötü sezonumdu."

"Oysa bu sezon, geleceğimi güvence altına almak açısından çok önemliydi."

"Bu yıl takımlar arasındaki farklar azaldı ve rakiplerimle pistte daha fazla mücadele etmek isterdim."

"Sözleşmenin yenilenmeyeceğini öğrendiğimde farklı hisler yaşadım. Takım kararı bitime altı yarış kala açıkladı, ben de yaklaşımımı değiştirdim ve her yarışın tadını çıkarmaya çalıştım."

"Gelecek sezon yarışmaya devam etmek isterdim ama bunun olmayacağını biliyorum. Yine de pek çok sürücü sadece bir F1 yarışına çıkmak için can atar, oysa ben üç yıldır yarışıyorum ve bunun için minnettarım."

Latifi, F1 kariyerinin son yarışında Mick Schumacher ile yaşadığı temas ile ilgili de şöyle dedi: "Mick Schumacher ile çarpışmak yarışımı mahvetti. Temasın ardından elektrik sorunu ortaya çıktı ve yarışı bırakmak zorunda kaldım."

"Son yarışımı bu şekilde bitirmek istemezdim ama bazen böyle olabiliyor."

"Williams'la Formula 1'de geçirdiğim üç yıl için minnettarım. Spordan daha iyisini yapmak istediğimi hissederek ayrılıyorum ama motor sporlarında her zaman istediğinizi elde edemiyorsunuz."

"Maceram boyunca inişler ve çıkışlar yaşadım fakat önemli olan, her zaman değer vereceğim bazı güçlü dostluklar kurmuş olmam."