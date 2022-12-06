Latifi: "2022 kariyerim için en önemli yıldı fakat iyi geçmedi"

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Nicholas Latifi, 2022 Formula 1 sezonunda genel olarak en yavaş isimdi ve sıralama turlarının büyük bir kısmını son çizgide tamamladı.

Yıl boyunca en iyi yarış sonucu Japonya'daki dokuzunculuğu olurken, bunun dışında aldığı en iyi sonuç, Britanya'daki 12. sıraydı. Genel olarak da yarışları 16. veya daha geride tamamladı.

Kanadalı pilotun bu performansı büyük hayal kırıklığı yarattı ve Williams ile karşılıklı anlaşarak yola devam etmeme kararı aldılar.

Latifi artık F1 gridinde yer almayacak ve muhtemelen Amerika'daki bazı serilere odaklanacak.

Yerini Logan Sargeant'a bırakan Latifi, "Geçen sezon benim için kesinlikle inişli çıkışlı geçti."

"İlk iki sezonuma bakarsam... Açıkçası ilk yıldan daha fazlasını bekleyebileceğimi sanmıyorum çünkü henüz buradaki ilk sezonumdu. İkinci yıl çok geliştim, her yönden geliştim fakat 2022'de her anlamda geriye düştük."

"Araçtan en iyisini çıkarmaya çalıştım ama hep sorun çıktı. Her şey kontrolümden çıktı fakat motor sporlarında böyle şeyler oluyor."

"Geçen yıl, Formula 1'deki geleceğim açısından çok önemliydi ama ne yazık ki benim için en kötü yıldı."

"İşler yolunda gitmedi. Hepsi bu." dedi.